灰熊沒安排照X光！　一哥莫蘭特親曝將出席生死戰

Pray for Ja Morant pic.twitter.com/54UdkIeTIz — Hoops (@HoopMixOnly) April 16, 2025

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰熊今（16）日以116比121不敵勇士，球隊主控莫蘭特（Ja Morant）的傷勢狀況成為球迷關注焦點。他在比賽第3節扭傷右腳踝、短暫退場，但他不僅在末節就重返場上，賽後也明確表示將出戰18日的附加賽最終戰，「我會打，這沒什麼好懷疑的。」

第3節，莫蘭特在一次切入上籃後落地不穩，右腳踝出現嚴重不適，雖然罰進加罰，但走路明顯跛腳。隨後他待在板凳區約6至7分鐘時間，沒有進入休息室，也未接受冰敷或熱敷處理，只是來回走動保持腳部活動，甚至還被轉播單位捕捉到疑似在服用止痛藥。

Ja Morant just popped a couple perc’s and he’ll be back in the game any minute pic.twitter.com/wRqLm3Jz3X [廣告]請繼續往下閱讀... April 16, 2025

《TNT》場邊記者拉福斯（Allie LaForce）表示，「一開始他的腳幾乎無法施力，看起來相當嚴重，不過隨著時間推移，他一直保持活動，沒有回到休息室，也沒有接受冰敷或熱敷處理。」她接著說，「第4節重返場上時，起初還是有些不適，但到了比賽末段，他的移動看起來已經相當順暢了。」

莫蘭特第4節關鍵時刻持續砍分，雖然爆發力略有下降，仍能有效創造進攻機會、命中高難度跳投，幫助灰熊一度將20分落後縮小至1球差距，甚至更反超比數，可惜終場仍未能完成逆轉。

▲莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

目前球隊暫時未安排X光檢查，將視莫蘭特隔日醒來後的腳部反應再做進一步評估。不過對於是否會出戰下一場非贏不可的附加賽，莫蘭特毫不猶豫表示，「我會打，這就是答案，沒有其他可能。」

灰熊將返回主場準備進行第2場附加賽，屆時將面對獨行俠與國王之戰的勝者。18日取勝的球隊，將成為西區第8種子，挑戰頭號種子雷霆。