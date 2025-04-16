運動雲

>

灰熊沒安排照X光！　一哥莫蘭特親曝將出席生死戰

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰熊今（16）日以116比121不敵勇士，球隊主控莫蘭特（Ja Morant）的傷勢狀況成為球迷關注焦點。他在比賽第3節扭傷右腳踝、短暫退場，但他不僅在末節就重返場上，賽後也明確表示將出戰18日的附加賽最終戰，「我會打，這沒什麼好懷疑的。」

第3節，莫蘭特在一次切入上籃後落地不穩，右腳踝出現嚴重不適，雖然罰進加罰，但走路明顯跛腳。隨後他待在板凳區約6至7分鐘時間，沒有進入休息室，也未接受冰敷或熱敷處理，只是來回走動保持腳部活動，甚至還被轉播單位捕捉到疑似在服用止痛藥。

《TNT》場邊記者拉福斯（Allie LaForce）表示，「一開始他的腳幾乎無法施力，看起來相當嚴重，不過隨著時間推移，他一直保持活動，沒有回到休息室，也沒有接受冰敷或熱敷處理。」她接著說，「第4節重返場上時，起初還是有些不適，但到了比賽末段，他的移動看起來已經相當順暢了。」

莫蘭特第4節關鍵時刻持續砍分，雖然爆發力略有下降，仍能有效創造進攻機會、命中高難度跳投，幫助灰熊一度將20分落後縮小至1球差距，甚至更反超比數，可惜終場仍未能完成逆轉。

▲▼灰熊莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

目前球隊暫時未安排X光檢查，將視莫蘭特隔日醒來後的腳部反應再做進一步評估。不過對於是否會出戰下一場非贏不可的附加賽，莫蘭特毫不猶豫表示，「我會打，這就是答案，沒有其他可能。」

灰熊將返回主場準備進行第2場附加賽，屆時將面對獨行俠與國王之戰的勝者。18日取勝的球隊，將成為西區第8種子，挑戰頭號種子雷霆。

關鍵字： NBA莫蘭特灰熊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李灝宇4安猛打賞！扛431英尺超大號三分砲　本季首轟出爐

李灝宇4安猛打賞！扛431英尺超大號三分砲　本季首轟出爐

快訊／柯瑞連砍關鍵三分！帶傷轟37分　勇士險退灰熊挺進季後賽

快訊／柯瑞連砍關鍵三分！帶傷轟37分　勇士險退灰熊挺進季後賽

專家預測WBC美國隊豪華陣容　美網嗨喊：已經是冠軍了、打敗日本

專家預測WBC美國隊豪華陣容　美網嗨喊：已經是冠軍了、打敗日本

好運日再降臨？大谷翔平穿「42」出戰羅賓森日 盼連兩戰開轟

好運日再降臨？大谷翔平穿「42」出戰羅賓森日 盼連兩戰開轟

日媒預測WBC最強美國隊！賈吉領軍超豪華陣容準備復仇

日媒預測WBC最強美國隊！賈吉領軍超豪華陣容準備復仇

太陽後悔季中沒告訴杜蘭特要交易他　預計本周重新討論未來

太陽後悔季中沒告訴杜蘭特要交易他　預計本周重新討論未來

台美混血卡洛爾434英呎滿貫砲！本季第6轟　響尾蛇10比4大勝

台美混血卡洛爾434英呎滿貫砲！本季第6轟　響尾蛇10比4大勝

徐若熙本季首戰飆156公里僅失1分！不配速全力投　盼吃更多局數

徐若熙本季首戰飆156公里僅失1分！不配速全力投　盼吃更多局數

味全先發太豪華！葉總曝策略　徐若熙今登板「球數絕不超過120」

味全先發太豪華！葉總曝策略　徐若熙今登板「球數絕不超過120」

二軍／衛蘭德好投吞敗！岳政華建功奪勝　胡冠俞再見安打氣走桃猿

二軍／衛蘭德好投吞敗！岳政華建功奪勝　胡冠俞再見安打氣走桃猿

張兆志曝「許允樂黑粉群造謠手法」　收道歉訊息..喊話前妻：我幫妳做到了

熱門新聞

李灝宇4安猛打賞！扛431英尺超大號三分砲　本季首轟出爐

快訊／柯瑞連砍關鍵三分！帶傷轟37分　勇士險退灰熊挺進季後賽

專家預測WBC美國隊豪華陣容　美網嗨喊：已經是冠軍了、打敗日本

好運日再降臨？大谷翔平穿「42」出戰羅賓森日 盼連兩戰開轟

日媒預測WBC最強美國隊！賈吉領軍超豪華陣容準備復仇

太陽後悔季中沒告訴杜蘭特要交易他　預計本周重新討論未來

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李灝宇4安！扛431英尺超大號三分砲

2柯瑞帶傷連砍關鍵三分　勇士挺進季後賽

3專家預測WBC美國隊豪華陣容

4大谷穿42出戰羅賓森日 盼連兩戰開轟

5日媒預測WBC最強美國隊！

最新新聞

1獵鷹揮軍PLG季後賽　REDEFINE再出發

2台鋼天鷹公布隊史首位球員

3艾賽亞、喬迪　包辦PLG職籃5大數據獎

4坂本勇人打擊低迷　被下放巨人二軍

5莫蘭特忍傷硬打被讚擁有「獅心」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366