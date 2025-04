灰熊沒安排照X光！　一哥莫蘭特親曝將出席生死戰

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

灰熊今(16)日以116比121不敵勇士,球隊主控莫蘭特(Ja Morant)的傷勢狀況成為球迷關注焦點。他在比賽第3節扭傷右腳踝、短暫退場,但他不僅在末節就重返場上,賽後也明確表示將出戰18日的附加賽最終戰,「我會打,這沒什麼好懷疑的。」

第3節,莫蘭特在一次切入上籃後落地不穩,右腳踝出現嚴重不適,雖然罰進加罰,但走路明顯跛腳。隨後他待在板凳區約6至7分鐘時間,沒有進入休息室,也未接受冰敷或熱敷處理,只是來回走動保持腳部活動,甚至還被轉播單位捕捉到疑似在服用止痛藥。

Ja Morant just popped a couple perc’s and he’ll be back in the game any minute pic.twitter.com/wRqLm3Jz3X