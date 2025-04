勇士附加賽首勝！柯瑞手痛末節仍獨攬15分　庫明加連2場遭棄用

38 FOR JIMMY BUTLER III.

37 FOR STEPHEN CURRY.



WARRIORS TAKE THE WEST'S #7 SEED ???? pic.twitter.com/g7Za1dT8ap — NBA (@NBA) April 16, 2025

記者游郁香/綜合報導

勇士今(16)日總算突破附加賽「沒贏過」的魔咒,灣區天王柯瑞(Stephen Curry)雖受右手拇指傷勢困擾,加上受到灰熊嚴防,投籃命中率明顯下滑,但他決勝節獨攬15分,包括兩顆關鍵三分以及鎖定勝局的4罰,率隊以5分差險勝搶下季後賽門票,賽後他與主帥柯爾(Steve Kerr)深深相擁慶祝。

Kerr and Steph share a nice moment after the win ???????? pic.twitter.com/icPmxsd2JJ — 95.7 The Game (@957thegame) April 16, 2025

就在兩個多月前,勇士還深陷困境,僅繳出25勝26敗、排名西區第10,進攻效率聯盟第19、防守效率第10,完全不像一支具備爭冠實力的球隊。自2月9日巴特勒(Jimmy Butler)加盟並上演首秀後,勇士徹底翻轉局面,期間打出23勝8敗佳績,進攻效率升至第9,防守效率更高居聯盟第1。

▲柯瑞與巴特勒帶領勇士挺進季後賽。(圖/達志影像/美聯社)

儘管例行賽關門戰在延長賽飲恨,落入了附加賽,勇士很快重整旗鼓,一哥柯瑞今日對決灰熊克服右手拇指不適,投籃命中率下滑到4成的窘境,在決勝節展現超級巨星價值,1人獨攬了15分,包括最後2分鐘連砍2顆關鍵三分,以及鎖定勝局的4罰,避免遭到灰熊逆轉,也報了2021年在附加賽生死戰被曼菲斯淘汰的一箭之仇。

▲勇士在附加賽擊敗灰熊,搶下西區第7種子,首輪將對上火箭。(圖/達志影像/美聯社)

柯瑞此役攻下37分、8籃板,三分13投6中;巴特勒則拿下38分、7籃板,兩人合砍75分,成為勇士能首度在附加賽取勝,以西區第7種子之姿前進季後賽的最大關鍵。

BAY AREA... MEET PLAY-IN JIMMY.



???? 38 points

???? 7 rebounds

???? 6 assists

???? 3 steals@JimmyButler's highest-scoring game as a Warrior powers his team in the #SoFiPlayIn! pic.twitter.com/sAM0anEHjG — NBA (@NBA) April 16, 2025

不過勇士「前場大物」庫明加(Jonathan Kuminga)此役再度被棄用,他已經連2場遭到DNP(登錄卻未上場)。賽前主帥柯爾被問到,最近是否曾和庫明加談過他未來在球隊的角色時,柯爾選擇不回答這個問題,引起關注。

▲勇士前場大物庫明加連2場遭棄用。(圖/達志影像/美聯社)