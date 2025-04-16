運動雲

>

勇士附加賽首勝！柯瑞手痛末節仍獨攬15分　庫明加連2場遭棄用

記者游郁香／綜合報導

勇士今（16）日總算突破附加賽「沒贏過」的魔咒，灣區天王柯瑞（Stephen Curry）雖受右手拇指傷勢困擾，加上受到灰熊嚴防，投籃命中率明顯下滑，但他決勝節獨攬15分，包括兩顆關鍵三分以及鎖定勝局的4罰，率隊以5分差險勝搶下季後賽門票，賽後他與主帥柯爾（Steve Kerr）深深相擁慶祝。

就在兩個多月前，勇士還深陷困境，僅繳出25勝26敗、排名西區第10，進攻效率聯盟第19、防守效率第10，完全不像一支具備爭冠實力的球隊。自2月9日巴特勒（Jimmy Butler）加盟並上演首秀後，勇士徹底翻轉局面，期間打出23勝8敗佳績，進攻效率升至第9，防守效率更高居聯盟第1。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞與巴特勒帶領勇士挺進季後賽。（圖／達志影像／美聯社）

儘管例行賽關門戰在延長賽飲恨，落入了附加賽，勇士很快重整旗鼓，一哥柯瑞今日對決灰熊克服右手拇指不適，投籃命中率下滑到4成的窘境，在決勝節展現超級巨星價值，1人獨攬了15分，包括最後2分鐘連砍2顆關鍵三分，以及鎖定勝局的4罰，避免遭到灰熊逆轉，也報了2021年在附加賽生死戰被曼菲斯淘汰的一箭之仇。

▲▼勇士柯瑞、巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士在附加賽擊敗灰熊，搶下西區第7種子，首輪將對上火箭。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞此役攻下37分、8籃板，三分13投6中；巴特勒則拿下38分、7籃板，兩人合砍75分，成為勇士能首度在附加賽取勝，以西區第7種子之姿前進季後賽的最大關鍵。

不過勇士「前場大物」庫明加（Jonathan Kuminga）此役再度被棄用，他已經連2場遭到DNP（登錄卻未上場）。賽前主帥柯爾被問到，最近是否曾和庫明加談過他未來在球隊的角色時，柯爾選擇不回答這個問題，引起關注。

▲▼勇士前場大物庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士前場大物庫明加連2場遭棄用。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞巴特勒庫明加

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

李灝宇4安猛打賞！扛431英尺超大號三分砲　本季首轟出爐

李灝宇4安猛打賞！扛431英尺超大號三分砲　本季首轟出爐

快訊／柯瑞連砍關鍵三分！帶傷轟37分　勇士險退灰熊挺進季後賽

快訊／柯瑞連砍關鍵三分！帶傷轟37分　勇士險退灰熊挺進季後賽

專家預測WBC美國隊豪華陣容　美網嗨喊：已經是冠軍了、打敗日本

專家預測WBC美國隊豪華陣容　美網嗨喊：已經是冠軍了、打敗日本

好運日再降臨？大谷翔平穿「42」出戰羅賓森日 盼連兩戰開轟

好運日再降臨？大谷翔平穿「42」出戰羅賓森日 盼連兩戰開轟

日媒預測WBC最強美國隊！賈吉領軍超豪華陣容準備復仇

日媒預測WBC最強美國隊！賈吉領軍超豪華陣容準備復仇

太陽後悔季中沒告訴杜蘭特要交易他　預計本周重新討論未來

太陽後悔季中沒告訴杜蘭特要交易他　預計本周重新討論未來

台美混血卡洛爾434英呎滿貫砲！本季第6轟　響尾蛇10比4大勝

台美混血卡洛爾434英呎滿貫砲！本季第6轟　響尾蛇10比4大勝

徐若熙本季首戰飆156公里僅失1分！不配速全力投　盼吃更多局數

徐若熙本季首戰飆156公里僅失1分！不配速全力投　盼吃更多局數

味全先發太豪華！葉總曝策略　徐若熙今登板「球數絕不超過120」

味全先發太豪華！葉總曝策略　徐若熙今登板「球數絕不超過120」

二軍／衛蘭德好投吞敗！岳政華建功奪勝　胡冠俞再見安打氣走桃猿

二軍／衛蘭德好投吞敗！岳政華建功奪勝　胡冠俞再見安打氣走桃猿

【切大西瓜】電動車出巷口逆向轉彎　騎士險遭擊落！

熱門新聞

李灝宇4安猛打賞！扛431英尺超大號三分砲　本季首轟出爐

快訊／柯瑞連砍關鍵三分！帶傷轟37分　勇士險退灰熊挺進季後賽

專家預測WBC美國隊豪華陣容　美網嗨喊：已經是冠軍了、打敗日本

好運日再降臨？大谷翔平穿「42」出戰羅賓森日 盼連兩戰開轟

日媒預測WBC最強美國隊！賈吉領軍超豪華陣容準備復仇

太陽後悔季中沒告訴杜蘭特要交易他　預計本周重新討論未來

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李灝宇4安！扛431英尺超大號三分砲

2柯瑞帶傷連砍關鍵三分　勇士挺進季後賽

3專家預測WBC美國隊豪華陣容

4大谷穿42出戰羅賓森日 盼連兩戰開轟

5日媒預測WBC最強美國隊！

最新新聞

1獵鷹揮軍PLG季後賽　REDEFINE再出發

2台鋼天鷹公布隊史首位球員

3艾賽亞、喬迪　包辦PLG職籃5大數據獎

4坂本勇人打擊低迷　被下放巨人二軍

5莫蘭特忍傷硬打被讚擁有「獅心」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

Lisa手機桌布曝光　「是LVMH三公子」

林俊傑驚喜現身孫燕姿演唱會！合唱〈我懷念的〉女KEY

#台中 #大里 惡火！母女3人相擁成焦屍 前夫接噩耗崩潰痛哭

修杰楷偷飛澳門玩！　賈靜雯得知：不用回來了

【貼心大寶寶】伯恩山犬見媽暴哭秒衝上前　溫柔舔手安慰她
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366