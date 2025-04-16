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楚奧特表態再戰WBC！被大谷三振曝心中還有遺憾

記者王真魚／綜合報導

2023年世界棒球經典賽（WBC）美國代表隊隊長、現效力於洛杉磯天使外野手楚奧特（Mike Trout），美國時間4月15日對遊騎兵賽前受訪時表示，希望參加2026年WBC，並強調自己「還有很多未完成的目標」。

根據《MLB官網》報導，楚奧特在德州阿靈頓接受媒體訪問時語氣堅定表示：「我當然想參加，而且我認為我會參加。確實，我有很多事情還沒完成。」他透露，已經和美國隊總教練德羅薩（Mark DeRosa）以及新任隊長賈吉（Aaron Judge）聯絡過，彼此對於再次披上國家隊戰袍都有共識。

在2023年WBC冠軍戰中，楚奧特以美國隊長身份站上最後打席，面對當時效力天使的隊友、日籍球星大谷翔平。兩人進行正面對決，最終楚奧特揮空三振，大谷率領日本奪下睽違14年的WBC冠軍。 這一球被譽為棒球史上最經典的對決之一，也成為美國隊無緣衛冕的最終畫面。
▲▼ 楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

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▲楚奧特（Mike Trout）。（圖／達志影像／美聯社）

MLB官網在報導中亦特別附上兩人交手影片，畫面中楚奧特在大谷與日本隊隊友歡慶奪冠之際，孤獨地走回休息區，令人印象深刻。

儘管結果不盡理想，楚奧特仍強調自己對WBC的熱愛，「那是一段無法置信的經驗。氣氛、球迷的熱情，對很多人來說都是一場非常有吸引力的賽事。」他也相信，未來會有越來越多球員願意投入WBC，這項賽事對整個棒球界有著深遠影響。

不只楚奧特，道奇球星貝茲（Mookie Betts）也已表態希望再次參加WBC。隨著眾多大聯盟球星陸續表態參賽，2026年WBC的星度與話題性勢必再攀新高。

關鍵字： 棒球WBC美國隊楚奧特貝茲

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