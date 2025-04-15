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差點炸裂3轟！大谷翔平狂掃3安　教頭遺憾：錯過兩支全壘打

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊15日（台灣時間）在主場迎戰科羅拉多洛磯隊，大谷翔平擔任在第3局敲出睽違6場的第5號全壘打，全場5打數3安打、1打點，打擊率提升至.296，幫助球隊以5比3止敗，終結近期2連敗。而且兩次出局都是全壘打牆前被接殺，道奇教頭提及這兩打席也直呼，如果非出局，比數有所不同。

道奇火力回溫，總教練斯羅伯茲（Dave Roberts）對球隊表現相當滿意，賽後受訪表示：「今晚是一場很棒的比賽。」

大谷在首打席就擊出右外野安打，接著在第2打席轟出中外野方向的陽春全壘打，這球擊球初速達112英里（約180.2公里），飛行距離408英尺（約123.4公尺），威力驚人。第4打席則全力衝刺跑出內野安打，完成本季第3度單場3安猛打的表現。

而另外兩個打席的出局球，也都是極具威脅性的飛球——一顆飛向右外野牆前、一顆飛向左外野牆前。根據球場數據分析，若這兩球發生在天使球場、瑞格利球場或大都會的花旗球場，可能都會變成全壘打，這場比賽中則因逆風影響遭到接殺，錯失再添分數的機會。

羅伯斯在賽後也提到這兩支「幻影全壘打」，語帶遺憾地說：「翔平其實錯過了兩發全壘打。」他進一步指出：「如果那兩球有飛出去，毫無疑問我們的比分將會有所不同。」

關鍵字： 大谷翔平道奇隊洛磯隊棒球全壘打

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