差點炸裂3轟！大谷翔平狂掃3安　教頭遺憾：錯過兩支全壘打

▲大谷翔平。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

道奇隊15日(台灣時間)在主場迎戰科羅拉多洛磯隊,大谷翔平擔任在第3局敲出睽違6場的第5號全壘打,全場5打數3安打、1打點,打擊率提升至.296,幫助球隊以5比3止敗,終結近期2連敗。而且兩次出局都是全壘打牆前被接殺,道奇教頭提及這兩打席也直呼,如果非出局,比數有所不同。

Shohei Ohtani was so close to hitting a HR again pic.twitter.com/ccRmV0A2uh