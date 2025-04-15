悍將「春日探險」26日《木曜4超玩》KID、溫妮化身一日應援團！

▲富邦悍將「春日探險」主題日 26日《木曜4超玩》KID、溫妮化身一日應援團。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／綜合報導

春天來了一起來場華麗探險！富邦悍將4月26日（六）與27日（日）於新莊棒球場盛大舉辦「春日探險」主題日，邀請大小朋友背上探險背包，在春光爛漫的週末展開一場驚奇與感動交織的冒險之旅！26日邀請到人氣網路節目《木曜4超玩》主持人KID與溫妮來個「一日」新莊棒球場的啦啦隊體驗！

人氣百萬YOUTUBE節目《木曜4超玩》，一日系列挑戰各行各業累積許多木曜粉，KID、溫妮藉由《木曜4超玩》一日系列合體演出就在富邦悍將！26日溫妮將化身「一日Fubon Angels」參與開場舞演出，比賽中更將首次登上應援舞台，與Angels一起為悍將熱血應援；KID則將擔任「一日小小團長」，與球迷一同替悍將加油助陣，兩人已秘密參與應援團團練，賽前將擔任開球嘉賓揭開比賽序幕。

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來到新莊棒球場春日探險，以春日花、樹木的拍照區設置區有滿滿的荒野元素，更邀請到「蛻變公告板」、「台灣昆蟲館」兩大自然科學品牌設展，展示活體甲蟲、爬蟲類動物與刺蝟等可愛哺乳類，結合教育與娛樂，讓悍將家人們進場不只是看棒球，也能認識豐富自然生態。

HBO原創影集《最後生還者》第二季將於2025年4月14日在Max平台上線，台灣大哥大為Max在台的首波合作夥伴，推出Max電信優惠方案，用戶年訂「標準方案」，最低每月只要160元(原價每月220元，電信折抵每月60元)。《最後生還者》第二季故事設定在第一季結束五年後，將面臨一個比以往更加險惡、變幻莫測的世界。

改編自人氣暢銷遊戲的《最後生還者》響應悍將冒險精神，與富邦聯名推出「最後生還者 探險隊小袋」，4月26日為春日綠、4月27日則為探險黑，兩日風格不同，值得收藏，另外兩日入場皆可獲得黑松茶花焙香麥茶，只要進場於進場贈品攤位帳篷出示闖關卡即可兌換一個，每人每卡限領一個、不可代領，更多活動資訊，將陸續於富邦悍將官方粉絲團公布。