老虎李灝宇敲強勁安打+超美技守備　海盜陳柏毓失3分吞首敗

▲李灝宇。（圖／截自MiLB TV）

記者楊舒帆／綜合報導

老虎3A李灝宇於14日（台灣時間）對戰小熊3A，連續3場敲出安打，並在場上展現精彩守備美技，留下深刻印象。海盜2A陳柏毓本季第2次先發，未滿3局失3分，吞下敗仗。

What an effort by Hao-Yu Lee pic.twitter.com/4LYQF3pN5D [廣告]請繼續往下閱讀... April 13, 2025

李灝宇首打席擊出中外野飛球出局，第二打席在4局下兩出局時掃出左外野平飛安打，可惜留下殘壘。第三打席在6局下擊出滾地球，第四打席9局下則擊出游擊滾地球，形成最後一個出局數。此役老虎3A打線全面遭壓制，全隊僅擊出3支安打，終場以0比2吞敗。

李灝宇本場3打數1安打，打擊率.205。5局上他在守備時反手攔下滾地球，起身快速轉身傳向一壘，完成一記精彩美技，展現扎實的防守實力。

海盜2A陳柏毓此戰對戰守護者2A，首局遇險，保送後遭兩支安打失1分，隨後回穩送出三振止血。2局下他演出三上三下，3局下則讓對方以不死三振上壘，隨後被敲出三壘安打，再製造滾地球後又投出保送，教練團此時決定換投。接手的Valentin Linarez不幸挨轟，被敲出3分砲，該局有3分計在陳柏毓帳上。終場海盜以1比13慘敗。

陳柏毓此戰投2.2局，用球數53球（33顆好球），被敲4支安打，送出4次三振、投出2次保送，失3分，防禦率升至6.75。