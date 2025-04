老虎李灝宇敲強勁安打+超美技守備　海盜陳柏毓失3分吞首敗

▲李灝宇。(圖/截自MiLB TV)

記者楊舒帆/綜合報導

老虎3A李灝宇於14日(台灣時間)對戰小熊3A,連續3場敲出安打,並在場上展現精彩守備美技,留下深刻印象。海盜2A陳柏毓本季第2次先發,未滿3局失3分,吞下敗仗。

What an effort by Hao-Yu Lee pic.twitter.com/4LYQF3pN5D