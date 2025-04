李政厚雙響！3戰3轟炸洋基、7打點　紐約大蘋果變最喜歡的水果？

Jung Hoo Lee crushes his second home run of the series. pic.twitter.com/bPABxfghL1

▲李政厚。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊舒帆/綜合報導

舊金山巨人隊的韓籍球星李政厚,在與紐約洋基作客的三連戰中狂轟3發全壘打,總計貢獻7分打點。他在14日(台灣時間)比賽後受訪時表示:「最重要的是球隊贏球。」還幽默表示自己喜歡的水果是桃子而非象徵紐約的蘋果。

Jung Hoo Lee's second home run of the game gives the @SFGiants the lead! pic.twitter.com/FPUA5FP7zZ