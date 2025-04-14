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李政厚雙響！3戰3轟炸洋基、7打點　紐約大蘋果變最喜歡的水果？

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

▲李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

舊金山巨人隊的韓籍球星李政厚，在與紐約洋基作客的三連戰中狂轟3發全壘打，總計貢獻7分打點。他在14日（台灣時間）比賽後受訪時表示：「最重要的是球隊贏球。」還幽默表示自己喜歡的水果是桃子而非象徵紐約的蘋果。

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李政厚擔任先發第三棒、守中外野。他在第4局、第6局先後敲出陽春砲和3分砲，單場貢獻4打點，幫助巨人隊以5比4逆轉擊敗洋基，取得這次系列戰的勝利。

這是李政厚本季的第2轟與第3轟，全都是在洋基主場敲出。值得一提的是，這是洋基左投強投倫登（Carlos Rodón）大聯盟生涯中，首次在同一場比賽中被左打擊出2轟。對於擊出2轟的感想，李政厚謙虛地表示：「那些都不是重點，重點是我們客場拿下勝利，贏得系列戰才有意義。」

李政厚在這次紐約之旅首戰也敲出本季第1轟，當時幫助球隊以9比1大勝。談到三連戰期間天氣寒冷多雨，他說：「這是我第一次在這麼冷又下雨的天氣下比賽。雖然辛苦，但對手也是同樣的狀況，所以更要專注於精神力。」

當被問及「紐約有『大蘋果』之稱，是不是因此蘋果成了你最喜歡的水果？」李政厚笑著回應：「我最喜歡的不是蘋果，是桃子。」

他也透過地方媒體《Mercury News》感謝球隊長期以來的支持：「從我去年復健期開始，到整個休賽季，球隊給我很大的幫助。現在是我回報他們的時候了。」

關鍵字： 李政厚巨人隊全壘打棒球球星

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