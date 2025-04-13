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台鋼菜鳥捕手吳柏萱生涯首安後初先發　自曝背號15號是神明挑的

▲台鋼雄鷹吳柏萱。（圖／記者楊舒帆攝）

▲台鋼雄鷹吳柏萱。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

台鋼雄鷹自培出身的捕手吳柏萱於12日擊出職涯首安，13日迎來生涯首次先發。他透露，從自培轉為正式球員的歷程中，特別感謝每位教練的鼓勵，更自曝自己的背號15號其實是「神明挑的號碼」。

吳柏萱在12日7局上代打時，面對李吳永勤敲出二壘安打，完成生涯首安。13日賽前受訪時，洪總還特別叮囑他「放輕鬆！」成為一段有趣的小插曲。他回顧該打席表示：「很開心，打出去的瞬間就積極跑壘，原本想衝三壘，但教練擋住了我就停下來。」

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吳柏萱13日首次以先發捕手身份出賽，搭檔江承諺。他說：「謝謝教練給我機會，洪總和整個教練團都很照顧我。」看到白板上寫著自己的名字出現在先發名單上，他腦中第一個念頭就是：「一定要贏！」適逢洪總執教生涯第2000場比賽，全隊也都收到「勇敢面對比賽」的鼓勵話語。

吳柏萱自南英商工畢業後，曾入選U18培訓隊，也參加過選秀，當年雖未被台鋼建軍首年選中，但仍獲得自培機會，並於今年初順利轉為正式球員。回顧這段歷程，他說：「剛開始跟學長的差距很大，只想趕快追上他們的腳步。心理素質成長很多，經歷過挫折，才知道如何面對打棒球的日常挑戰。教練團對每位選手都很照顧，問問題也都很願意回答，給了我很多幫助和建議。」

他也提到，自培期間穿的是303號，原本喜歡的是33號，但因為自培選手須用3位數背號，就選了303。轉正後挑選正式背號時，他因選擇障礙將決定權交給神明，「當時有10幾個空號，我擲筊第二次就得到了15號，就選它當我的號碼。」

關鍵字： 台鋼雄鷹吳柏萱捕手職棒神明挑

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