挑戰無安打？黃博多讚林子偉打得很好：非常尊敬他

▲黃博多。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟洋投黃博多今（12）日對樂天桃猿繳出壓制力十足的先發內容，前6局未被敲安，7局才遭林子偉擊出二壘安打無安打破功，最終投滿7局無失分，奪下本季第二勝。總教練平野惠一賽後直言，「只能用完美來形容，毫無可挑剔之處。」

談到是否會讓他挑戰無安打比賽，平野表示會尊重選手意願，「如果他本人有想法，我當然會全力支持，無論結果如何，他今天的表現已經充分展現他的實力與穩定性。」

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黃博多則展現出一貫的謙虛，表示自己沒有刻意追求無安打，「我並沒有特別去想這件事，只是專注把投球任務完成。林子偉那一球打得很好，我非常尊敬他。」

緊接著下一打席，黃博多投出觸身球讓林泓育上壘，對此他解釋，「其實那一球和我對富邦時的觸身球有點類似，滑球會瞄準打者，但如果角度沒壓好、下墜不夠，就會打到對方。」被問到是否看到林泓育對休息區比手勢時，他直言並沒有發現，「我當下其實立刻轉身，因為很懊惱，不想丟到他。」

對於7局上場前劃出十字架，黃博多也表示，這並非特別儀式，「其實我每一局都會畫十字架，是我的習慣，也是祈禱比賽順利的一種方式。」

隊友的精彩美技守備也讓黃博多熱血沸騰，包括岳東華的精彩美技。他說，「當下非常振奮，腎上腺素飆升，我很喜歡這種大家一起拚的感覺。如果成功守下危機，我都會覺得非常開心。」

黃博多目前以20次三振霸榜，他笑說自己其實不算是三振型投手，「我習慣積極進攻好球帶，讓對方打不好、把球打進場內，當然2好球後，是會希望能不能用三振解決，沒辦法的話就是把球投進好球帶，盡量製造軟弱滾地球。」

最後他也不忘感謝球團與隊友的支持，「很感謝教練團、行政團隊對我的信任與支持，我感受到背後大家的幫助，也很開心能帶領球隊贏球。」