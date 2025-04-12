黃博多無安打破功仍主宰戰局！兄弟3比2擊退桃猿、驚險7連勝

▲中信兄弟黃博多。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟12日對戰樂天桃猿，黃博多前6局沒有被敲任何安打，林子偉7局從他手中擊出本場團隊首安。黃博多「無安打」破功。兄弟3比2驚險勝出，取得7連勝，登上龍頭。

黃博多迎來中職第3場先發，也是首度對決桃猿，展現超強壓制力，前6局僅投出2次四壞球保送讓對方上壘。

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7局下，黃博多挑戰「無安打比賽」宣告中斷。他先讓林立擊出游擊滾地球出局，但隨後遭林子偉敲出右外野二壘安打，「無安打」破功。

接著林泓育挨了一記觸身球上壘，一度手指向兄弟休息區示意，但臉上掛著微笑。桃猿該局仍未能有所斬獲，梁家榮擊出游擊飛球出局，廖健富則是左外野飛球結束攻勢。

兄弟今天同樣開局就有攻勢，許基宏適時二壘長打率隊先馳得點。

3局上，宋晟睿、陳俊秀串連安打，許基宏滾地球再賺回1分打點。

5局上，陳俊秀擊出右外野安打，助兄弟追加第3分。

魔神樂先發6局被敲10支安打，不過失分控在3分以內，仍是優質好投，另有5次三振，沒有任何四壞球保送。呂詠臻、陳冠宇各投1局，封鎖兄弟打線。

8局下，兄弟換投陳冠穎，1出局後林智平擊出安打，2出局後保送陳晨威，一二壘有人狀況，林立適時安打，加上左外野手詹子賢失誤，猿隊一口氣跑回2分，追至1分差。

9局上，朱承洋登板，2出局後保送宋晟睿，但隨後發動牽制，成功抓到跑者，形成變相三上三下。

9局下，黃恩賜關門，鎖住桃猿攻勢，再見三振，成功守住1分差，率隊7連勝。