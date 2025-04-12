運動雲

>

黃博多無安打破功仍主宰戰局！兄弟3比2擊退桃猿、驚險7連勝

▲▼黃博多。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟黃博多。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／桃園報導

中信兄弟12日對戰樂天桃猿，黃博多前6局沒有被敲任何安打，林子偉7局從他手中擊出本場團隊首安。黃博多「無安打」破功。兄弟3比2驚險勝出，取得7連勝，登上龍頭。

黃博多迎來中職第3場先發，也是首度對決桃猿，展現超強壓制力，前6局僅投出2次四壞球保送讓對方上壘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

7局下，黃博多挑戰「無安打比賽」宣告中斷。他先讓林立擊出游擊滾地球出局，但隨後遭林子偉敲出右外野二壘安打，「無安打」破功。

接著林泓育挨了一記觸身球上壘，一度手指向兄弟休息區示意，但臉上掛著微笑。桃猿該局仍未能有所斬獲，梁家榮擊出游擊飛球出局，廖健富則是左外野飛球結束攻勢。

兄弟今天同樣開局就有攻勢，許基宏適時二壘長打率隊先馳得點。

3局上，宋晟睿、陳俊秀串連安打，許基宏滾地球再賺回1分打點。

5局上，陳俊秀擊出右外野安打，助兄弟追加第3分。

魔神樂先發6局被敲10支安打，不過失分控在3分以內，仍是優質好投，另有5次三振，沒有任何四壞球保送。呂詠臻、陳冠宇各投1局，封鎖兄弟打線。

8局下，兄弟換投陳冠穎，1出局後林智平擊出安打，2出局後保送陳晨威，一二壘有人狀況，林立適時安打，加上左外野手詹子賢失誤，猿隊一口氣跑回2分，追至1分差。

9局上，朱承洋登板，2出局後保送宋晟睿，但隨後發動牽制，成功抓到跑者，形成變相三上三下。

9局下，黃恩賜關門，鎖住桃猿攻勢，再見三振，成功守住1分差，率隊7連勝。

關鍵字： 中信兄弟黃博多林子偉樂天桃猿中職

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

江坤宇狂掃5打點生涯新高　對決「大谷德龍」：真的把他當投手！

江坤宇狂掃5打點生涯新高　對決「大谷德龍」：真的把他當投手！

台灣19歲左投林維恩美職初先發！5局飆8K遇牛棚放火錯過勝投

台灣19歲左投林維恩美職初先發！5局飆8K遇牛棚放火錯過勝投

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情　右手纏繃帶堅持續戰

勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情　右手纏繃帶堅持續戰

勇士主帥認了！　前場大物庫明加與格林、巴特勒難共存

勇士主帥認了！　前場大物庫明加與格林、巴特勒難共存

兄弟20安猛攻痛擊桃猿！平野惠一點出2局最關鍵

兄弟20安猛攻痛擊桃猿！平野惠一點出2局最關鍵

艾速特「一直非常有情緒」　張育成：可能是他的Routine

艾速特「一直非常有情緒」　張育成：可能是他的Routine

開心陳子豪有2打點　鞏冠捕手視角看味全「麻煩」打線

開心陳子豪有2打點　鞏冠捕手視角看味全「麻煩」打線

林泓育挨球吻後指向兄弟休息室　平野還原爆笑插曲

林泓育挨球吻後指向兄弟休息室　平野還原爆笑插曲

#高雄 女過馬路 #自摔　險遭 #輕軌 輾過

熱門新聞

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

江坤宇狂掃5打點生涯新高　對決「大谷德龍」：真的把他當投手！

台灣19歲左投林維恩美職初先發！5局飆8K遇牛棚放火錯過勝投

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情　右手纏繃帶堅持續戰

勇士主帥認了！　前場大物庫明加與格林、巴特勒難共存

讀者回應

﻿

熱門新聞

12028洛杉磯奧運棒球6隊　參賽門票方案有待公告

2江坤宇對決大谷德龍：把他當投手！

3林維恩美職初先發！5局飆8K

4林立又炸！桃猿已出手要留下個億元男

5勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情

最新新聞

1白曜誠「坐飛機」重摔　領航猿狂勝40分

2挑戰無安打？黃博多讚林子偉打得好

3小胖被K指向休息室　平野還原插曲

4知道團隊低迷　力亞士：不會怪隊友

5詹子賢失誤險釀禍？平野曝場地問題

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366