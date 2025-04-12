渡邊久信登大聯盟開球中文喊緊張　看好古林睿煬：身材好有安定感

記者楊舒帆／台北報導

西武OB名將渡邊久信12日受邀前往台北大巨蛋，參與「台日雙獅會」10週年活動，並擔任開球嘉賓，這也是他首次在台北大巨蛋開球。談到古林睿煬轉戰火腿隊後的發展，他也表達了自己的期待。

▲今日賽前特別由渡邊久信擔任開球嘉賓，左二為郭俊麟，右二為開場表演嘉賓千田愛紗。（圖／記者李毓康攝）

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渡邊久信用中文說：「好緊張！」他笑稱自己是60歲的歐吉桑，「已經一年沒投球了，開球前也只是稍微活動一下。」聽到台灣記者讚美他的開球動作，他也開心地笑了。

首次造訪台北大巨蛋，他表示：「台北大巨蛋是一座很漂亮的新球場，只要城市擁有好的球場，棒球水準就會跟著提升，期待台灣棒球持續發展。」至於與日本的巨蛋相比，他認為屋頂高度類似名古屋巨蛋，鋼架交錯的構造則與西武巨蛋頗為相似。

渡邊久信在訪談中提到：「郭俊麟在國際賽的表現一直都不錯！」受訪時他更進一步補充：「我擔任GM時選中郭俊麟，就是到處看比賽時就注意到他，在12強賽的表現也非常出色，跟想得有點落差。」他也強調，其實說郭俊麟國際賽表現好是「開玩笑！」

談到轉戰火腿的古林睿煬，他表示：「最近有關注他的比賽，過去在統一獅的表現也有印象，是位能帶來穩定感的投手，身材條件也很好，對他未來的發展充滿期待。」他也回憶起現役時期與郭泰源同隊的經歷，並希望未來有更多台灣年輕投手以日職為目標。

至於去年被西武獅選中的林冠臣，渡邊久信也表達期待：「他具備長打能力，也有不錯的腳程，目前西武打線戰力略顯不足，因此非常期待他未來的表現。」

▲▼今日賽前特別由渡邊久信擔任開球嘉賓。（圖／記者李毓康攝）