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渡邊久信登大聯盟開球中文喊緊張　看好古林睿煬：身材好有安定感

記者楊舒帆／台北報導

西武OB名將渡邊久信12日受邀前往台北大巨蛋，參與「台日雙獅會」10週年活動，並擔任開球嘉賓，這也是他首次在台北大巨蛋開球。談到古林睿煬轉戰火腿隊後的發展，他也表達了自己的期待。

▲▼中職統一獅隊和日職西武獅隊共同合作台日雙獅交流主題日邁入第十年，今日賽前特別由渡邊久信擔任開球嘉賓，左二為郭俊麟，右二為開場表演嘉賓千田愛紗。（圖／記者李毓康攝）

▲今日賽前特別由渡邊久信擔任開球嘉賓，左二為郭俊麟，右二為開場表演嘉賓千田愛紗。（圖／記者李毓康攝）

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渡邊久信用中文說：「好緊張！」他笑稱自己是60歲的歐吉桑，「已經一年沒投球了，開球前也只是稍微活動一下。」聽到台灣記者讚美他的開球動作，他也開心地笑了。

首次造訪台北大巨蛋，他表示：「台北大巨蛋是一座很漂亮的新球場，只要城市擁有好的球場，棒球水準就會跟著提升，期待台灣棒球持續發展。」至於與日本的巨蛋相比，他認為屋頂高度類似名古屋巨蛋，鋼架交錯的構造則與西武巨蛋頗為相似。

渡邊久信在訪談中提到：「郭俊麟在國際賽的表現一直都不錯！」受訪時他更進一步補充：「我擔任GM時選中郭俊麟，就是到處看比賽時就注意到他，在12強賽的表現也非常出色，跟想得有點落差。」他也強調，其實說郭俊麟國際賽表現好是「開玩笑！」

談到轉戰火腿的古林睿煬，他表示：「最近有關注他的比賽，過去在統一獅的表現也有印象，是位能帶來穩定感的投手，身材條件也很好，對他未來的發展充滿期待。」他也回憶起現役時期與郭泰源同隊的經歷，並希望未來有更多台灣年輕投手以日職為目標。

至於去年被西武獅選中的林冠臣，渡邊久信也表達期待：「他具備長打能力，也有不錯的腳程，目前西武打線戰力略顯不足，因此非常期待他未來的表現。」

▲▼中職統一獅隊和日職西武獅隊共同合作台日雙獅交流主題日邁入第十年，今日賽前特別由渡邊久信擔任開球嘉賓。（圖／記者李毓康攝）

▲▼今日賽前特別由渡邊久信擔任開球嘉賓。（圖／記者李毓康攝）

▲▼中職統一獅隊和日職西武獅隊共同合作台日雙獅交流主題日邁入第十年，今日賽前特別由渡邊久信擔任開球嘉賓。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球台日雙獅會渡邊久信古林睿煬台北大巨蛋

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