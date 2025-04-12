李凱威Driveline重訓新收穫　有興趣打魚雷棒但有關鍵考量

▲味全龍隊李凱威。（圖／味全龍隊提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍李凱威休季期間隨隊友與教練到Driveline訓練收穫不少，開季繳出好表現，維持上壘率。對於近期正夯的「魚雷棒」也展現興趣，不過他有一個關鍵性的考量是，目前是使用的戰斧棒尾，能否適應正常棒尾的球棒也有待觀察。

李凱威開季8戰打擊率.367、上壘率.474，與熱身賽打擊率.167大不同。李凱威表示，「第一棒就是要上壘，保持選球。自辦熱打得不錯，官辦熱身賽打不好，開季有打起來，調整週期滿剛好的。」

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今年12月就到美國Driveline移地訓練，他表示，「學到很多訓練方式，特別是重訓，之前重訓都做得很重，到那邊檢測後，了解自己不需要做太重。打擊方面也有很多不同的球棒，可以做到很誇張的動作，必須自己拿捏，找到適合自己的方式。」

魚雷棒話題正夯，李凱威透露有興趣試試看，不過他也提到，「現在已經習慣戰斧球棒，握回原本的可能會習慣，可能要看有沒有戰斧的魚雷球棒，也不確定平衡會不會怪怪的。」看過魚雷棒影片，分析適合使用的打者及優勢，他表示，「棒頭較輕，球帶起來再揮出去，甜蜜點靠近握把，應該滿適合。」