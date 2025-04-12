運動雲

>

李凱威Driveline重訓新收穫　有興趣打魚雷棒但有關鍵考量

▲味全龍隊李凱威。（圖／味全龍隊提供）

▲味全龍隊李凱威。（圖／味全龍隊提供）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍李凱威休季期間隨隊友與教練到Driveline訓練收穫不少，開季繳出好表現，維持上壘率。對於近期正夯的「魚雷棒」也展現興趣，不過他有一個關鍵性的考量是，目前是使用的戰斧棒尾，能否適應正常棒尾的球棒也有待觀察。

李凱威開季8戰打擊率.367、上壘率.474，與熱身賽打擊率.167大不同。李凱威表示，「第一棒就是要上壘，保持選球。自辦熱打得不錯，官辦熱身賽打不好，開季有打起來，調整週期滿剛好的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

今年12月就到美國Driveline移地訓練，他表示，「學到很多訓練方式，特別是重訓，之前重訓都做得很重，到那邊檢測後，了解自己不需要做太重。打擊方面也有很多不同的球棒，可以做到很誇張的動作，必須自己拿捏，找到適合自己的方式。」

魚雷棒話題正夯，李凱威透露有興趣試試看，不過他也提到，「現在已經習慣戰斧球棒，握回原本的可能會習慣，可能要看有沒有戰斧的魚雷球棒，也不確定平衡會不會怪怪的。」看過魚雷棒影片，分析適合使用的打者及優勢，他表示，「棒頭較輕，球帶起來再揮出去，甜蜜點靠近握把，應該滿適合。」

關鍵字： 味全龍李凱威打擊率魚雷棒訓練

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

江坤宇狂掃5打點生涯新高　對決「大谷德龍」：真的把他當投手！

江坤宇狂掃5打點生涯新高　對決「大谷德龍」：真的把他當投手！

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

台灣19歲左投林維恩美職初先發！5局飆8K遇牛棚放火錯過勝投

台灣19歲左投林維恩美職初先發！5局飆8K遇牛棚放火錯過勝投

勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情　右手纏繃帶堅持續戰

勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情　右手纏繃帶堅持續戰

勇士主帥認了！　前場大物庫明加與格林、巴特勒難共存

勇士主帥認了！　前場大物庫明加與格林、巴特勒難共存

兄弟20安猛攻痛擊桃猿！平野惠一點出2局最關鍵

兄弟20安猛攻痛擊桃猿！平野惠一點出2局最關鍵

開心陳子豪有2打點　鞏冠捕手視角看味全「麻煩」打線

開心陳子豪有2打點　鞏冠捕手視角看味全「麻煩」打線

鄭宗哲強勁滾地球被美技攔截　大聯盟首安再等等

鄭宗哲強勁滾地球被美技攔截　大聯盟首安再等等

龍獅大巨蛋之戰觀眾沒破萬　寫下中職最少人數紀錄

龍獅大巨蛋之戰觀眾沒破萬　寫下中職最少人數紀錄

王思佳老公遭爆「當司機.保鑣」　首發聲否認..揭低調原因：有簽保密協議

熱門新聞

2028洛杉磯奧運棒球確定6隊　參賽門票方案有待公告

江坤宇狂掃5打點生涯新高　對決「大谷德龍」：真的把他當投手！

林立又炸！絕對值得一張大約　桃猿已出手提前佈局

台灣19歲左投林維恩美職初先發！5局飆8K遇牛棚放火錯過勝投

勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情　右手纏繃帶堅持續戰

勇士主帥認了！　前場大物庫明加與格林、巴特勒難共存

讀者回應

﻿

熱門新聞

12028洛杉磯奧運棒球6隊　參賽門票方案有待公告

2江坤宇對決大谷德龍：把他當投手！

3林立又炸！桃猿已出手要留下個億元男

4林維恩美職初先發！5局飆8K

5勇士迷嚇壞！柯瑞關鍵卡位戰驚傳傷情

最新新聞

1雷蒙恩轟新高21分　灌籃失手尷尬

2勝騎士曝獅子刺青！藏家庭密碼

3林詩翔慢跑與自己對話　張奕提建議

4飛力獅5局無失分　獅二軍7連勝

5陳晨威離奇傳球掛網苦笑第一次！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#李珠珢 大發福利！15秒影片太香怎麼看都看不完

「TAE台灣成人博覽會」來襲　優月真理奈出場捧超猛「胸」器

【事發瞬間】目睹機身在空中解體！美直升機墜河釀6死

測試男友兄弟問「人在哪！」　毫不猶豫幫忙圓謊：在我這

女拋垃圾砸清潔隊員挨告　上網討拍反被炎上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366