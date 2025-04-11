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中華女籃亞洲盃2級資格賽狂勝香港45分　蕭豫玟砍22分14籃板

▲▼中華女籃在亞洲盃2級資格賽首戰狂勝45分；主戰長人蕭豫玟砍22分、14籃板。（圖／Double Pump女子籃球誌提供）

▲中華女籃在亞洲盃2級資格賽首戰狂勝45分。（圖／Double Pump女子籃球誌提供）

記者游郁香／綜合報導

中華女籃今（11日）晚出戰亞洲盃2級東亞區資格賽首戰，20歲中鋒蕭豫玟上半場就完成雙十，整場攻下22分、14籃板，宰制了禁區，率隊以92比47狂勝香港45分，順利收下首勝。中華隊若13日再戰勝地主蒙古，就能取得2級會內賽門票。

由於中華女籃在2023年亞洲盃僅拿下第8名，遭降級至2級賽事，因此今年須自2級東亞區資格賽打起。本屆由外籍教頭歐森執教，國泰球星黃鈴娟與台元主力林文佑分別擔任正、副隊長，團隊目標明確，要在資格賽力拚2戰全勝，直取正賽門票。

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今晚首戰對上香港，由林文佑、黃鈴娟、彭曉彤、林蝶、蕭豫玟先發上陣，中華隊開賽打出8比2攻勢，蕭豫玟首節就獨攬10分，雖然隨著比賽進行，香港外線手感回溫，中華隊仍以8分領先進入第2節。

▲▼中華女籃在亞洲盃2級資格賽首戰狂勝45分；主戰長人蕭豫玟砍22分、14籃板。（圖／Double Pump女子籃球誌提供）

▲中華女籃主戰長人蕭豫玟砍下22分、14籃板。（圖／Double Pump女子籃球誌提供）

次節中華隊多點開花，蕭豫玟持續宰制禁區，他前2節就攻下16分、10籃板的雙十數據，團隊籃板數領先對手多達22顆，中場結束時已將比分拉開至47比25、22分差。

中華隊第3節徹底封鎖對手的火力，一度拉出一波22比2猛攻，並帶著71比36、35分大幅領先進入末節，比賽早早失去懸念。終場前4分鐘，彭詩晴的跳投得手，更將分差擴大到40分以上，中華隊終場就以92比47、45分差旗開得勝。

中華隊此戰共3人得分上雙，蕭豫玟拿下22分、14籃板；林蝶貢獻14分、8籃板；林文佑也挹注12分、8籃板。

林文佑賽後受訪時坦言，雖然球隊順利拿下勝利，但整體表現仍有進步空間。她強調，全隊的最終目標是重返亞洲盃1級舞臺，「這不是壓力，而是我們必須做到的事。」

中華女籃首戰氣勢如虹，下一場將於13日下午3點對決地主蒙古，將全力爭取2連勝，鎖定會內賽資格。

關鍵字： 籃球亞洲盃2級東亞區資格賽中華女籃蕭豫玟林文佑

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