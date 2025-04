「超人之爭」終於落幕　歐尼爾將陪霍華德步入名人堂

▲霍華德。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

曾經鬧得沸沸揚揚的「超人之爭」終於迎來圓滿落幕。傳奇球星歐尼爾(Shaquille O’Neal)接受前NBA中鋒霍華德(Dwight Howard)的邀約,將陪「魔獸」出席名人堂頒獎典禮,兩人過往嫌隙似乎已化解。

霍華德日前在社群平台公開表示,希望由歐尼爾、賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、賈奈特(Kevin Garnett)、歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)與羅賓森(David Robinson)等傳奇球星陪自己步入今年9月的奈史密斯籃球名人堂頒獎典禮。而歐尼爾也在自己的節目《The Big Podcast with Shaq》中回應此事,稱霍華德為「我的兄弟」並直言,「我會去,我會陪他走入殿堂。」

