「超人之爭」終於落幕　歐尼爾將陪霍華德步入名人堂

▲霍華德。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

曾經鬧得沸沸揚揚的「超人之爭」終於迎來圓滿落幕。傳奇球星歐尼爾（Shaquille O’Neal）接受前NBA中鋒霍華德（Dwight Howard）的邀約，將陪「魔獸」出席名人堂頒獎典禮，兩人過往嫌隙似乎已化解。

霍華德日前在社群平台公開表示，希望由歐尼爾、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、賈奈特（Kevin Garnett）、歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）與羅賓森（David Robinson）等傳奇球星陪自己步入今年9月的奈史密斯籃球名人堂頒獎典禮。而歐尼爾也在自己的節目《The Big Podcast with Shaq》中回應此事，稱霍華德為「我的兄弟」並直言，「我會去，我會陪他走入殿堂。」

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The longstanding feud between Shaquille O'Neal and Dwight Howard might finally be over for good. https://t.co/p4fsyAE3QJ pic.twitter.com/p8sRf4j2eJ — theScore (@theScore) April 10, 2025

主持人勒夫科（Adam Lefkoe）當場詢問歐尼爾是否認真，後者兩度強調，「當然，他是我的兄弟。」

考量到雙方今年1月才因過往恩怨再次交火，當時歐尼爾甚至決定不再說出「霍華德」3個字，因此這番舉動讓外界頗感意外，也讓人懷疑是否只是場玩笑。不過從歐尼爾反覆確認的態度來看，這次似乎是真心誠意。

霍華德也迅速在X平台上回應，「謝謝你，Shaq！能由你、KG、羅賓森、歐拉朱萬與賈霸陪我走入籃球殿堂，將會是我的榮幸。」