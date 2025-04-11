台灣組合勇奪射擊世界盃金牌　楊昆弼、劉宛渝延長賽力壓澳洲

▲楊昆弼、劉宛渝勇奪阿根廷世界盃混雙金牌。（圖／翻攝自Facebook／ISSF）

記者游郁香／綜合報導

中華射擊代表隊在阿根廷世界盃賽事傳來捷報，由楊昆弼與劉宛渝搭檔出戰混合團體項目，兩人展現高度默契與穩定表現，最終在延長賽以5比4擊敗澳洲強敵艾爾斯（Mitchell Iles）、史蜜絲（Penny Smith），勇奪金牌。劉宛渝也在女子個人賽拿下銅牌，台灣本屆以1金1銅作收。

楊昆弼、劉宛渝過去就曾在國際賽聯手摘金，曾於2021年拿坡里世大運勇奪混合團體金牌，本屆世界盃再度攜手出擊，預賽中兩人各擊中72個泥盤，以總分144分晉級金牌戰。

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決賽對手澳洲實力堅強，史蜜絲曾在2017年世錦賽奪得混合團體金牌，更在去年巴黎奧運斬獲女子個人銅牌。然而面對強敵，台灣組合從容應戰，儘管前10個泥盤失手2次，隨後30個僅再丟1個。但在最後一個泥盤的關鍵時刻，楊昆弼意外失誤，讓比數來到45比45，雙方進入延長賽。

在「一發定勝負」的延長賽中，楊昆弼與劉宛渝頂住壓力，合力以5比4驚險勝出，最終奪下混合團體項目金牌。

楊昆弼賽後接受《中央社》訪問時感謝隊友劉宛渝的「助攻」，他表示這幾天兩人默契極佳，「很開心一起拿到屬於我們的第一面世界盃混雙金牌」。劉宛渝則說，兩人剛好互補，希望未來繼續合作延續這種默契。