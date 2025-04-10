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金塊開除教頭後首戰告捷！約基奇畫戰術：野獸在脆弱時最危險

記者游郁香／綜合報導

金塊震撼開除冠軍教頭馬龍（Michael Malone）與總經理布斯（Calvin Booth）後，今（10）日迎來變動後首戰，3屆MVP約基奇（Nikola Jokić）攻下20分、12籃板、11助攻，締造本季第33次大三元，他還被拍到在板凳席畫戰術指揮隊友，率隊以124比116擊敗國王，止住近期的4連敗，保住西區第4的位置。

金塊告別執教10年的隊史首冠教頭馬龍，此戰由阿德爾曼（David Adelman）暫代兵符，當家一哥約基奇再次展現MVP級身手，以12投5中高效攻下20分、12籃板、11助攻，外帶4抄截，拿下個人本季第33次大三元，續居全聯盟之最。

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丹佛先發5人得分全上雙，其中4人突破20大關，終場以124比116力退國王，終止了4連敗，在季後賽競爭壓力下暫時穩住局勢，以48勝32敗排在西區第4，不過快艇今日也贏球，戰績同樣是48勝32敗。

約基奇不僅場上數據亮眼，還被拍到在板凳席畫戰術、指導隊友佈陣，顯得氣場十足，為了球隊他可說是1人身兼多職。

▲▼金塊約基奇連續缺席勇士、湖人的比賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲金塊解僱總教練馬龍後首戰，在約基奇大三元帶領下擊敗國王止敗。（圖／達志影像／美聯社）

約基奇賽後霸氣回應外界的質疑，「人們說我們變得脆弱，但野獸在脆弱時往往最危險。也許，他喚醒了那頭野獸。」

這場勝利無疑為動盪中的金塊注入一劑強心針。丹佛昨日無預警解雇主帥馬龍與總經理布斯，震撼全聯盟。馬龍曾在2023年率隊奪下隊史首座NBA總冠軍，是公認的優秀教練之一，儘管近兩季球隊表現下滑，他的離開仍讓許多球員與球迷錯愕。

根據《The Athletic》與多家媒體報導，馬龍與布斯之間的關係早已惡化，加上內部對衛斯布魯克（Russell Westbrook）上場時間安排意見分歧，最終促使高層選擇同時開除兩人。衛少本場持續掙扎，從板凳出發11投僅2中，攻下5分，狀態低迷。

關鍵字： NBA金塊約基奇馬龍衛斯布魯克國王

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