金塊開除教頭後首戰告捷！約基奇畫戰術：野獸在脆弱時最危險

記者游郁香/綜合報導

金塊震撼開除冠軍教頭馬龍(Michael Malone)與總經理布斯(Calvin Booth)後,今(10)日迎來變動後首戰,3屆MVP約基奇(Nikola Jokić)攻下20分、12籃板、11助攻,締造本季第33次大三元,他還被拍到在板凳席畫戰術指揮隊友,率隊以124比116擊敗國王,止住近期的4連敗,保住西區第4的位置。

金塊告別執教10年的隊史首冠教頭馬龍,此戰由阿德爾曼(David Adelman)暫代兵符,當家一哥約基奇再次展現MVP級身手,以12投5中高效攻下20分、12籃板、11助攻,外帶4抄截,拿下個人本季第33次大三元,續居全聯盟之最。

丹佛先發5人得分全上雙,其中4人突破20大關,終場以124比116力退國王,終止了4連敗,在季後賽競爭壓力下暫時穩住局勢,以48勝32敗排在西區第4,不過快艇今日也贏球,戰績同樣是48勝32敗。

約基奇不僅場上數據亮眼,還被拍到在板凳席畫戰術、指導隊友佈陣,顯得氣場十足,為了球隊他可說是1人身兼多職。

▲金塊解僱總教練馬龍後首戰,在約基奇大三元帶領下擊敗國王止敗。(圖/達志影像/美聯社)

約基奇賽後霸氣回應外界的質疑,「人們說我們變得脆弱,但野獸在脆弱時往往最危險。也許,他喚醒了那頭野獸。」

Nikola Jokic on people saying the Denver Nuggets are “vulnerable” after team owner Josh Kroenke fired head coach Michael Malone:



“People say that we were vulnerable, but the beast is always the most dangerous when they’re vulnerable. Maybe he woke up the beast.”



LEGENDARY… pic.twitter.com/iVpumgOLLa