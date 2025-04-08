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馬光國小硬聯首秀火力全開！許孟夫7K完投、黃宇成再見安奪勝

▲馬公國小隊長兼王牌投手許孟夫完投4局送出7K。（圖／學生棒聯提供）

▲馬光國小隊長兼王牌投手許孟夫完投4局送出7K。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

113學年度國小硬式聯賽8日正式點燃戰火，雲林縣馬光國小在隊史首次晉級全國賽的處女秀中火力大爆發，全場擊出10支安打，提前在4局以11比1扣倒台中市塗城國小，旗開得勝、士氣高昂。

馬光投打俱佳，王牌投手兼隊長許孟夫扛起勝投，主投4局狂飆7次三振，僅被擊出2安，失1分展現穩定控球與大將之風。總教練吳宗峻讚賞他冷靜應對場上變化，即使遇到守備失誤也不動搖，並強調：「他的身高165公分，站上投手丘就是全隊定心丸。」

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打線方面，馬光先發九人有八人貢獻安打，展現恐怖火力。全場10支安打中包含4支三壘打與2支二壘打，集中在2、3兩局攻下9分，徹底擊潰對手。黃宇成，今天3打數含一壘、二壘、三壘安打各1支，包括4局下2分打點二壘安打，把比數拉開到11比1，達到扣倒標準，形成再見安打，表現令人驚艷。

黃宇成雖然小五才加入球隊，起步較晚，但進步飛快。吳宗峻在賽後特別公開表揚他，「雖然他擊球力量不是最強，但落點極佳，打起來就是有靈氣。」

馬光國小位於雲林土庫鎮，球隊成立約30年，今年奪下縣內硬式聯賽冠軍後首度晉級全國賽。吳宗峻表示：「這一屆是我帶隊以來最整齊的陣容，以六年級為主力，搭配數位小五選手。我們的目標是八強，會一場一場穩紮穩打。」

▲馬公國小隊長兼王牌投手許孟夫完投4局送出7K。（圖／學生棒聯提供）

▲馬光國小。（圖／學生棒聯提供）

關鍵字： 硬式聯賽馬光國小國小棒球處女秀王牌投手

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