鄭宗哲逆襲身材劣勢上大聯盟　林子偉回憶初識：他一直都有機會

▲林子偉（左）與鄭宗哲（右）曾在經典賽、亞運當隊友。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／桃園報導

台灣旅美好手鄭宗哲正式升上大聯盟，成為台灣第18位登上美職最高殿堂的球員。過去在杭州亞運、世界棒球經典賽與他並肩作戰的隊友林子偉，也第一時間送上祝福，並感性回憶兩人初識的點滴。

兩人的緣分可追溯到2018年NIKE訓練營。當時年僅17歲的鄭宗哲還只是學員，雖然因右手受傷僅能進行簡單訓練，但他毫不氣餒，積極把握與職業選手交流的機會，對未來旅外之路展現十足企圖心。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當年鄭宗哲曾詢問林子偉，「我這樣的身材條件，有機會旅外嗎？」林子偉則鼓勵他，「找到自己的優勢，像是速度，這才是關鍵。」

如今鄭宗哲實現當年的承諾，踏上大聯盟的舞台，林子偉替他開心，「我覺得他本來就是一個很有機會的人，不要看他這麼小隻，他是有力量的，而且速度快、守備也好。其實他一去美國，我就認為他很快能上到大聯盟。」

林子偉透露，當年NIKE訓練營時，鄭宗哲因傷無法展現完整實力，但身旁不少教練與學員都稱讚他拚勁十足。後來在新人聯盟時，他在復健期間有機會親眼見到鄭宗哲比賽與訓練表現，當下就深感「這個球員真的不錯，很有機會。」

兩人後來在WBC與亞運並肩作戰，林子偉提到，「經典賽時他就已經展現很成熟的能力，希望他到了大聯盟，能持續維持小聯盟時的平常心。」

談到亞洲野手在大聯盟面臨的最大挑戰，林子偉坦言是「心理層面」，「我自己就是心理方面，一直想要留在那邊，所以壓力大，導致攻守都綁手綁腳。其實最重要的是放開心情，享受比賽，才能打出真正的自己。」