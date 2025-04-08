台灣小將跳馬奪金！　世中運U15男子體操捷報

▲鄭丞佑（左）、鄭焜杰(右)。（圖／翻攝臉書／鄭焜杰）

記者葉國吏／綜合報導

在塞爾維亞茲拉蒂博爾舉行的世界中學生U15運動會傳來好消息，就讀台北市大同高中國中部的鄭丞佑在男子跳馬項目中，以12.733分摘得金牌，為台灣代表隊拿下一金。

鄭丞佑是台灣體操國家代表隊教練鄭焜杰的兒子，去年在全中運競技體操賽事中，他曾在單日內包辦跳馬和地板雙金。本次世中運U15，他表現出色，在男子跳馬項目中，兩次試跳分別獲得13.566分和11.900分，平均12.733分奪金。此外，他在地板項目中也獲得銀牌，並在男子團體賽中拿下銅牌，個人共收穫金銀銅三面獎牌。值得一提的是，4月12日即將迎來他的15歲生日。

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鄭丞佑的父親鄭焜杰目前正帶領選手在克羅埃西亞參加體操世界盃。他接受中央社記者訪問時表示，由於塞爾維亞和克羅埃西亞處於同一時區，他從早上開始就非常緊張，加上飯店接駁巴士塞車，遲到半小時才到賽場，因此特別提醒隨隊教練，請主辦單位延後比賽時間，以便選手做好暖身準備。

鄭焜杰指出，平時兒子在大同高中練習，由郭允馨教練指導，若他週末從國訓中心回台北，也會一起觀看兒子的訓練，並進行討論。他強調，以鄭丞佑目前的年紀來看，他在跳馬項目中的難度已經非常出色，因此出發前就預期他能奪牌，只是看獎牌的顏色而已。

本次世界中學生U15運動會，台灣參加了射箭、田徑、羽球、拳擊、霹靂舞、競技體操、柔道、空手道、游泳、桌球、跆拳道及網球共12個運動項目，派出75名選手、28位教練及30名團本部職員，共計133人參賽。