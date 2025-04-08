運動雲

>

世中運U15男子體操　國家教練之子鄭丞佑跳馬摘金

▲▼鄭丞佑（左）、鄭焜杰(右)。（圖／翻攝臉書／鄭焜杰）

▲鄭丞佑（左）、鄭焜杰(右)。（圖／翻攝臉書／鄭焜杰）

記者葉國吏／綜合報導　

在塞爾維亞茲拉蒂博爾舉行的世界中學生U15運動會傳來好消息，就讀台北市大同高中國中部的鄭丞佑在男子跳馬項目中，以12.733分摘得金牌，為台灣代表隊拿下一金。

鄭丞佑是台灣體操國家代表隊教練鄭焜杰的兒子，去年在全中運競技體操賽事中，他曾在單日內包辦跳馬和地板雙金。本次世中運U15，他表現出色，在男子跳馬項目中，兩次試跳分別獲得13.566分和11.900分，平均12.733分奪金。此外，他在地板項目中也獲得銀牌，並在男子團體賽中拿下銅牌，個人共收穫金銀銅三面獎牌。值得一提的是，4月12日即將迎來他的15歲生日。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭丞佑的父親鄭焜杰目前正帶領選手在克羅埃西亞參加體操世界盃。他接受中央社記者訪問時表示，由於塞爾維亞和克羅埃西亞處於同一時區，他從早上開始就非常緊張，加上飯店接駁巴士塞車，遲到半小時才到賽場，因此特別提醒隨隊教練，請主辦單位延後比賽時間，以便選手做好暖身準備。

鄭焜杰指出，平時兒子在大同高中練習，由郭允馨教練指導，若他週末從國訓中心回台北，也會一起觀看兒子的訓練，並進行討論。他強調，以鄭丞佑目前的年紀來看，他在跳馬項目中的難度已經非常出色，因此出發前就預期他能奪牌，只是看獎牌的顏色而已。

本次世界中學生U15運動會，台灣參加了射箭、田徑、羽球、拳擊、霹靂舞、競技體操、柔道、空手道、游泳、桌球、跆拳道及網球共12個運動項目，派出75名選手、28位教練及30名團本部職員，共計133人參賽。

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／鄭宗哲升大聯盟台將第18人　內野手第4人有神巧合

快訊／鄭宗哲升大聯盟台將第18人　內野手第4人有神巧合

大谷翔平訪問白宮　川普握手驚嘆「像電影明星」

大谷翔平訪問白宮　川普握手驚嘆「像電影明星」

海盜金手套成傷兵！鄭宗哲有望首度升大聯盟？經紀公司回應了

海盜金手套成傷兵！鄭宗哲有望首度升大聯盟？經紀公司回應了

鄭宗哲升大聯盟！美媒點出最大優勢　接替金手套工具人扛替補要角

鄭宗哲升大聯盟！美媒點出最大優勢　接替金手套工具人扛替補要角

「錢韋杉帥兒」入列！　政大體育獨招名單陣容超強

「錢韋杉帥兒」入列！　政大體育獨招名單陣容超強

金塊主控傷了能否趕上季後賽成疑　衛少暗示休息室氣氛不對？

金塊主控傷了能否趕上季後賽成疑　衛少暗示休息室氣氛不對？

韓華鷹人氣啦啦隊金娜妍來了！味全龍大巨蛋首戰吸睛登場

韓華鷹人氣啦啦隊金娜妍來了！味全龍大巨蛋首戰吸睛登場

龍迷突襲QA！李多慧自曝愛半身浴　吉力吉撈示範甩髮術笑翻全場

龍迷突襲QA！李多慧自曝愛半身浴　吉力吉撈示範甩髮術笑翻全場

國中起步不嫌晚！鄭宗哲圓夢大聯盟　U18黃金世代下一棒李灝宇？

國中起步不嫌晚！鄭宗哲圓夢大聯盟　U18黃金世代下一棒李灝宇？

台灣小將跳馬奪金！　世中運U15男子體操捷報

台灣小將跳馬奪金！　世中運U15男子體操捷報

【泰格與雪兒】Bioré

熱門新聞

快訊／鄭宗哲升大聯盟台將第18人　內野手第4人有神巧合

大谷翔平訪問白宮　川普握手驚嘆「像電影明星」

海盜金手套成傷兵！鄭宗哲有望首度升大聯盟？經紀公司回應了

鄭宗哲升大聯盟！美媒點出最大優勢　接替金手套工具人扛替補要角

「錢韋杉帥兒」入列！　政大體育獨招名單陣容超強

金塊主控傷了能否趕上季後賽成疑　衛少暗示休息室氣氛不對？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄭宗哲生大聯盟　台灣野手第6人

2大谷翔平訪白宮　川普：像電影明星」

3鄭宗哲有望升大聯盟　發文藏玄機？

4美媒點出鄭宗哲最大優勢扛替補要角

5衛少暗示金塊休息室氣氛不對？

最新新聞

1海盜教頭評鄭宗哲：守備非常出色

2鄭宗哲曝得知大聯盟喜訊心情

3「錢韋杉帥兒」入列！　政大體育獨招名單陣容超強

4台灣小將跳馬奪金！　世中運U15男子體操捷報

5美媒點出鄭宗哲最大優勢扛替補要角

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366