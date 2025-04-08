大谷翔平訪問白宮　川普握手驚嘆「像電影明星」

▲大谷翔平與川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊去年拿下第8座世界大賽冠軍，在8日（台灣時間）賽前先前往美國華盛頓白宮進行訪問。隊中球星大谷翔平、山本由伸等人首次與美國總統川普會面。川普總統在台上點名大谷並與他熱情握手，笑著說：「就像電影明星一樣啊。」

登台致詞的川普總統除了與道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）握手外，還與球團編成部門負責人弗里德曼（Andrew Friedman）等人開心交談。曾於2019年紅襪時期因川普第一任總統任期而拒絕出席白宮表敬訪問的貝茲（Mookie Betts）這次也如期現身，並在現場與川普進行互動。

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在大聯盟中，前一年奪得世界大賽冠軍的球隊，在隔年造訪華盛頓特區時造訪白宮，已成慣例。對於這次行程，大谷翔平早前就曾表示：「當然會隨隊參加。」

大谷當天身穿黑色西裝與領帶登場，引起現場熱烈歡呼。人群高舉手機拍攝，一邊高喊「Let's go Dodgers！」也有粉絲大喊「Shohei！」

川普總統登台致詞時表示：「各位（球員們）都是非常了不起的人，能夠在白宮迎接你們，我感到非常興奮。歡迎2024年世界大賽冠軍——洛杉磯道奇隊！」

川普並特別提及大谷去年在「50轟＋50盜」的驚人成就，並笑說：「你就像電影明星一樣啊！」引發會場一陣歡笑。