國中起步不嫌晚！鄭宗哲圓夢大聯盟　U18黃金世代下一棒李灝宇？

▲鄭宗哲（右）國中棒球路起步。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

台灣好手鄭宗哲於8日（台灣時間）升上大聯盟，其實他國小是田徑隊出身，直到國中才接受正規棒球訓練，並在2019年U18世界盃奪得冠軍。這批黃金世代的下一位誰將踏上大聯盟舞台，值得關注；以目前旅美發展情況來看，正在老虎3A出賽的李灝宇最具潛力。

鄭宗哲就讀鶴聲國中時期便展現出速度與攻擊力，守備表現更獲總教練馮文龍肯定。他國小曾加入田徑隊，具備優異腳程，現今100公尺可跑進12秒。他曾表示，從九如國小畢業後為了打棒球而選擇鶴聲國中，起初只是覺得棒球好玩、毫無壓力。直到快升上高中，才感到有壓力。由於起步較晚，他利用假日與學長至國小加練，國一下學期才逐漸對自己的守備建立信心。

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鄭宗哲在青棒時期便展現出優異的攻守潛力，2019年從普門中學畢業後，以38萬美元加盟海盜隊。當時簽下他的海盜亞太區球探江睿彥評價他「具備大聯盟水準守備，打擊也有一定能力，能幫助球隊作戰並贏球，場上總是充滿活力、全力以赴。未來希望他能站穩先發游擊位置。」

如今等待5年終於登上大聯盟，同梯U18冠軍戰友也仍持續奮戰。老虎李灝宇目前也在3A出賽，開季已連續8場上壘。除了李灝宇之外，響尾蛇林昱珉、海盜陳柏毓去年在2A的表現也受到關注；費城人潘文輝目前因動過Tommy John手術持續復健，巨人李晨薰也在小聯盟努力爭取表現。

▲U18中華隊鄭宗哲。（圖／甘霖廣告提供）