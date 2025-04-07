台灣女足工會聲明挺紐西蘭拒賽決定　「安全是不容退讓的底線」

▲台灣女足工會聲明挺紐西蘭拒賽決定，貼出場地狀況照片。（圖／翻攝自Facebook／台灣女子足球工會）

記者游郁香／綜合報導

針對紐西蘭女足因場地安全疑慮取消與中華女足的國際友誼賽，台灣女子足球員工會7日發表聲明，表達對紐方決定的理解與支持，並強調「安全，是不容退讓的底線」。

工會指出早在比賽前一周即接獲球員反映場地問題，並透過世界足球員工會系統（FIFPRO）與紐西蘭工會取得聯繫，確認雙方均認同場地安全標準。工會也呼籲，未來主辦國際賽事應正視場地整備品質與使用頻率，並重申女足後勤資源及參與權仍待改善，盼相關單位正視女足發展困境，不應再讓國際賽等待5年。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以下為台灣女足工會聲明

針對紐西蘭女足代表隊昨日宣布因場地安全疑慮，取消與台灣女足於 4 月 8 日友誼賽的做法，台灣女子足球員工會在此表示完全認同，也請所有支持台灣女足的球迷，對紐西蘭女足的決定給予最大的同理與支持。

關於本次事件，本會辦公室於 4 月 1 日接獲會員反映對於楠梓球場狀況疑慮，並獲悉紐西蘭女足 3 月 31 日抵台後，同樣對於場地安全有擔憂狀況。

為此，我們隨即透過世界足球員工會系統 (FIFPRO) ，與紐西蘭足球員工會 (NZPFA) 取得聯繫。在確認雙方球員工會均支持彼此對於球場安全要求的共識後，仍共同以希望能進行比賽為目標各自努力。同時，考量到事件後續發展極有可能會影響我國國際形象，本會亦隨即向體育署長官提示相關情形，尋求政府部門協助可能。

感謝場地管理方在這段期間的努力，然對於本次場地安全事件，本會認為仍應聚焦回歸「場地合理使用頻率，以及主辦單位對於場地整備的品質要求」。

高雄楠梓足球場自 2022 年完工後，當初雖非以頂級賽事場地作為規劃，仍多次協助救援承辦世界盃資格賽、亞足聯杯等國際賽事，但綜觀該球場從今年 2 月起頻繁使用，以至於 3 月份場地受損後，賽事主辦單位是否有對於場地單位提出保養評估與需求，皆是主管機關於我國辦理國際賽事上應確實監督的責任。

最後，本會也要再次強調，不只是在本次事件中代表隊教練與球員均未被獲邀參與場地狀況之討論，且就本會掌握，目前女足代表隊在後勤跟規劃狀況，無論是裝備、專業人力等面向，都存在亟需改善的憂心狀況。

本會在此沉重的呼籲，在目標重返世界盃作為台灣女足三十餘年來的夙願，和五人制女足有機會挑戰首次世界盃資格的此刻，政府應落實對於單項協會監督能力，足球協會更應在男 / 女足的對待上，做到最基本的同理與尊重。

期盼，下一次在台灣的主場女足友誼賽，我們不需要再等待 5 年。