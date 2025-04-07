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資格賽小將成大黑馬！布魯克斯比奪休士頓賽冠軍　排名暴升335名

實習記者胡冠辰／綜合報導

休士頓男網錦標賽決賽今（7日）上演「美國內戰」，世界排名507的布魯克斯比（Jenson Brooksby）歷經1小時27分鐘激戰，以6比4、6比2直落二擊敗世界排名第17的二號種子蒂亞弗（Frances Tiafoe），勇奪個人職業生涯首座ATP巡迴賽冠軍，世界排名也飆升335名，來到第172名，堪稱黑馬中的黑馬。

回顧本屆賽事，布魯克斯比從資格賽一路殺進會內賽，更連續擊退包含前三種子在內的強敵，最終成功問鼎冠軍。他賽後激動表示：「感謝我的團隊，從資格賽開始，到每場比賽的比賽點，我都能挺過來，這真的太激烈了。感謝你們一路支持我，無論是每場比賽還是每一天。」

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▲▼資格賽小將布魯克斯比（右） 創造大驚奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲資格賽小將布魯克斯比（右） 創造大驚奇。（圖／達志影像／美聯社）

布魯克斯比補充說道：「從資格賽第一輪開始，觀眾的支持一直非常棒。」本賽季他對陣世界排名前20的選手已拿下3勝3敗的成績，他也不忘感謝地主球迷：「感謝大家，我非常喜歡這裡的支持，能回到德州比賽真的很開心。」

根據ATP官網統計，布魯克斯比此役在六個破發點中成功把握了五個，並將他與蒂亞弗的對戰成績推進至3勝0敗。本周他以世界排名第507名的身份參賽，奪冠後成為自1990年以來ATP巡迴賽歷史上第三低排名的冠軍球員，堪稱網壇奇蹟。

關鍵字： 網球ATP休士頓錦標賽布魯克斯比蒂亞弗

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