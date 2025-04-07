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大谷翔平今與川普見面　日學者談應對美關稅：買下道奇隊

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平預計與川普會面。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平今（7）日隨隊結束與費城人隊的3連戰後，台灣時間今晚11點將造訪白宮，與美國總統川普會面。近來各國忙著應對川普祭出的高關稅，身為大谷與道奇球迷的前日本財務省官員、經濟學者高橋洋一大膽建議，「與其報復，不如買下道奇隊。」引起熱議。

道奇將在美國當地時間7日上午（台灣時間7日晚間11點）前進白宮，日本「二刀流」巨星大谷翔平可望與美國總統川普第一次見面，因右腳踝扭傷而被列入傷兵名單的弗里曼（Freddie Freeman）將不會隨隊前往白宮，2018年效力紅襪隊期間「拒見」川普的貝茲（Mookie Betts）這次則將出席。

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普對多國拋出「關稅核彈」。（圖／路透）

貝茲受訪時表示，「無論我做什麼、說什麼，總有人會把它解讀成政治性的，但這並不是那樣的。這只是關於道奇隊去年達成的成就。」貝茲強調，這次造訪純粹是作為奪冠成員的團體行動，季後賽艱難時期支持彼此的隊友情誼，讓他認為自己有必要參與其中。

川普近來對世界多國拋出「關稅核彈」，日本也深受衝擊，日本進口商品遭課徵24%的對等關稅。前財務省官員、現任嘉悅大學教授高橋洋一，今日出席MBS廣播節目時談到日本的應對措施，提出了大膽的建議。

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲日經濟學者高橋洋一提議，日本不如買下道奇隊對抗關稅。（圖／達志影像／美聯社）

「一般會考慮實施報復性關稅，但這會加重國民負擔。」高橋洋一提出不同策略，「那就從美國買一些日本想要的東西不就好了？」身為大谷死忠粉絲與道奇球迷的他更說，「可以買下美國東部的常春藤名校，例如哈佛大學。如果日本人都去那裡留學，乾脆直接買下來。如果是美職棒，就可以考慮買下道奇隊，就像任天堂當年曾是水手隊股東一樣」。

關鍵字： MLB道奇大谷翔平川普高橋洋一貝茲弗里曼

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