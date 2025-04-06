活塞控衛塞瑟秀「開槍」手勢慶賀卻收手　臉部驚恐表情全紀錄

記者杜奕君／綜合報導

曼菲斯灰熊明星控衛莫蘭特（Ja Morant）近期因為不斷在場上比出「開槍」爭議手勢，引發聯盟關注。隸屬底特律活塞的二年級控衛塞瑟（Marcus Sasser）在對上多倫多暴龍之戰的第2節，在遠飆三分球命中後，一度也想比出禁忌的「開槍」手勢，但瞬間察覺不妥趕緊收手，整個臉部的心路歷程轉變全被捕捉，模樣相當逗趣。

活塞昨日以117比105擊敗暴龍，陣中二年級控衛在第2節替補上場時，一次遠飆三分彈命中後，鏡頭特寫隨即捕捉到他想比出「開槍」手勢慶賀，但可能意識到這個動作近日出現不少爭議，因此瞬間選擇收回手勢，臉部表情可說是相當微妙。

先前灰熊一哥在對上金州勇士之戰，朝勇士球員席比出開槍手勢，引起聯盟調查，最終給予警告並未開罰，但他在後續對上邁阿密熱火之戰，又在首節投進三分球後，比出這充滿爭議的手勢慶賀。

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上賽季莫蘭特就因為持有真槍的「亮槍」事件，引起巨大爭議，聯盟也對他處以禁賽相關處分，但本季他又多次在場上比出充滿爭議性的開槍手勢，連帶也讓聯盟各隊球員在進球慶祝時，針對此動作都格外小心謹慎，深怕成為爭議事端主角。

▲活塞控衛塞瑟差點在場上也比出「開槍」手勢。（圖／達志影像／美聯社）