詹子賢致勝一擊兄弟橫掃統一3連勝　江坤宇9局「小劇場」隊友笑翻

▲詹子賢。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

兄弟隊在清明連假主場三連戰以橫掃之姿畫下完美句點，6日面對統一獅之戰雖一度被林子豪追平比分，但靠著詹子賢8局下關鍵長打帶回致勝分，以7比6險勝對手。此役兄弟終場動用五位投手輪番上陣穩住陣腳，3連勝橫掃統一獅。

統一獅2局上率先突破，陳聖平跑出內野安打，兩出局後陳重廷敲出適時安打先馳得點，朱迦恩隨後補上一支二壘安打，再添1分，以2比0取得領先。

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兄弟2局下展開反攻，王政順選到保送後，江坤宇執行短打推進，詹子賢敲出適時安打攻下1分，高宇杰與張志豪接連安打，兄弟以3比2逆轉超前。林安可在3局上轟出陽春砲，這是他本季第3轟，將比數追平為3比3。

兄弟5局下再度發動攻勢，面對第二任投手姚杰宏，在兩出局後，王威晨與許基宏接連掃出二壘安打超前1分，接著王政順、江坤宇連續安打再添2分，將比分拉開為6比3。

李振昌8局上登板卻遇到挑戰，保送陳聖平，林岱安敲安打，林子豪代打開轟寫生涯首見紀錄，一棒扳平6比6。隨後李振昌迅速回穩，連飆3K成功止血，讓比數維持在6比6。

兄弟8局下隨即展現韌性，王政順選到保送，詹子賢掃出長打，王政順奮力跑回本壘，攻下超前分。

兄弟9局上派出菜鳥伍立辰登板，保送陳傑憲，潘傑楷擊出游擊穩地球，江坤宇漏接後再傳一壘，企圖製造雙殺，但被裁判判定為「故意漏接」，僅算一個出局，這段演技「破功」讓兄弟休息室笑成一團。隨後岳東華守住最後一出局，拿下勝利。

兄弟清明連假回到洲際主場3連勝，首戰張志豪開轟領軍，搭配德保拉好投以2比0獲勝，第二戰王威晨以再見安打達成千安，以4比3獲勝。此戰再度奪勝，兄弟橫掃統一獅取得3連勝，清明連假主場完美收官。

兄弟動用5名投手，盧孟陽先發5局，被敲5安打失3分，奪3次三振，有3次保送，領先時退場。陳琥、蔡齊哲穩住戰局無失分，李振昌救援失敗後，靠隊友火力取得勝投，伍立辰後援1局搶勝。賽後兄弟為4月7日生日的平野惠一提前慶生。