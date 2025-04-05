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「魔獸」霍華德確定首輪入選名人堂　自曝奪冠賽季前無球可打

記者游郁香／綜合報導

8屆全明星中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）今年2月進入2025年奈史密斯籃球名人堂最終候選名單，根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）的最新消息，「魔獸」確定加入日前接獲通知的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的行列，成為今年名人堂首輪入選成員之一。

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯、霍華德。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍華德確定入選2025奈史密斯籃球名人堂。（圖／達志影像／美聯社）

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現年39歲的霍華德2004年以選秀狀元之姿加入奧蘭多魔術，職業生涯成就輝煌，曾8度入選全明星賽、8次進入年度最佳陣容、3度榮膺年度最佳防守球員，並在2020年隨湖人奪下NBA總冠軍，同時他也曾代表美國男籃奪得奧運金牌。

霍華德生涯橫跨18個賽季，效力過奧蘭多魔術、洛杉磯湖人、休士頓火箭、亞特蘭大老鷹、夏洛特黃蜂、華盛頓巫師與費城七六人等7支球隊，生涯場均15.7分、11.8籃板。

霍華德2007年至2012年在奧蘭多迎來生涯巔峰，這段期間他場均能砍20.6分、13.9籃板、2.5阻攻，投籃命中率達59.0%。

霍華德和大范甘迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍華德在2009至2011年連3季榮膺年度最佳防守球員，是21世紀最具代表性的中鋒之一。（圖／達志影像／美聯社）

身為他所處時代最具影響力的防守型中鋒，霍華德在2009至2011年連續3季榮獲年度最佳防守球員。他曾在2009年率領魔術闖進NBA總決賽，並在2019-20年賽季幫助湖人在泡泡園區奪得隊史第17冠。

霍華德近日曾在個人播客節目《Above the Rim with DH12》上透露，在2019-20賽季重返湖人之前，自己處於「無球可打」的失業狀態。隨後他加盟湖人，不僅重返NBA，更成功奪下生涯唯一1冠。如今，他將帶著這份榮耀進入名人堂，實現一生的夢想，2025年名人堂成員名單預計明日NCAA四強賽期間正式公布。

▲▼湖人詹姆斯、霍華德；騎士洛夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲霍華德曾於2020年隨湖人奪冠，如今將這項榮耀帶進名人堂。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA名人堂霍華德湖人魔術2025名人堂

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