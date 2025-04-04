才被NBA調查！灰熊一哥場上又「開槍」　絕殺熱火譏對手是鴿子

JA MORANT GAME WINNER ???? pic.twitter.com/LpgnaZPEf0 — SportsCenter (@SportsCenter) April 4, 2025

記者游郁香／綜合報導

灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）日前才因對著勇士板凳席比出「開槍」手勢遭聯盟調查，但他似乎不以為意，今（4）日作客熱火一役，在投進本場首顆進球後，隨即又「開槍」。最終曼菲斯靠著莫蘭特的後仰中距離絕殺了南灘大軍，以110比108止住4連敗。

Ja Morant brought out the finger gun gesture after making this three during Grizzlies-Heat.



Earlier today, the NBA gave Morant and Warriors guard Buddy Hield a warning about doing this celebration.pic.twitter.com/CFoiu8wDDz https://t.co/qg2KIVS9dN — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 4, 2025

今日對上熱火的比賽，莫蘭特在首節不到5分鐘便在得分後比出手「開槍」手勢，到了第3節開局，他再度於砍進三分球後做出相同動作。聯盟前1天才表示會調查莫蘭特朝勇士板凳席「開槍」的動作，認定該慶祝動作「雖無暴力意圖，但屬不當行為，應避免重複出現」，他今日仍繼續「開槍」。

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▲灰熊一哥莫蘭特絕殺熱火。（圖／達志影像／美聯社）

莫蘭特今日似乎是朝自家灰熊板凳席方向比出這個引起爭議的慶祝手勢，而非針對對手熱火，不過仍引發關注，尤其他過往曾因2度在直播中「亮槍」合計被禁賽多達33場。

對於外界的負面言論，莫蘭特並不在意，「過去兩年，我基本上就是個反派角色了。每一件小事——只要有人能說我壞話，那些話就一定會被傳出去。對，我現在已經不在乎了。」

莫蘭特這一戰也成為致勝英雄，終場前雙方戰成108平，他在最後一擊以後仰跳投命中，幫助灰熊完成絕殺，終止近期的4連敗。

Taylor Rooks: “Huge game winner. Take me through what you saw on that final possession.”



Ja Morant: “A pigeon guarding me”



No way ????????????pic.twitter.com/P1XIE3ydCa — Landon Thomas (@sixfivelando) April 4, 2025

莫蘭特賽後被場邊記者魯克斯（Taylor Rooks）問道，「這是一記關鍵絕殺，帶我們回顧一下最後那一波進攻你看到了什麼？」他回應，「有一隻鴿子在防守我。」他將防守他的熱火菜鳥韋爾（Kel'el Ware）比作鴿子，這番發言也引起熱議。