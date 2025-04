才被NBA調查！灰熊一哥場上又「開槍」　絕殺熱火譏對手是鴿子

記者游郁香/綜合報導

灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)日前才因對著勇士板凳席比出「開槍」手勢遭聯盟調查,但他似乎不以為意,今(4)日作客熱火一役,在投進本場首顆進球後,隨即又「開槍」。最終曼菲斯靠著莫蘭特的後仰中距離絕殺了南灘大軍,以110比108止住4連敗。

Ja Morant brought out the finger gun gesture after making this three during Grizzlies-Heat.



Earlier today, the NBA gave Morant and Warriors guard Buddy Hield a warning about doing this celebration.pic.twitter.com/CFoiu8wDDz https://t.co/qg2KIVS9dN