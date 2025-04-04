運動雲

>

才被NBA調查！灰熊一哥場上又「開槍」　絕殺熱火譏對手是鴿子

記者游郁香／綜合報導

灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）日前才因對著勇士板凳席比出「開槍」手勢遭聯盟調查，但他似乎不以為意，今（4）日作客熱火一役，在投進本場首顆進球後，隨即又「開槍」。最終曼菲斯靠著莫蘭特的後仰中距離絕殺了南灘大軍，以110比108止住4連敗。

今日對上熱火的比賽，莫蘭特在首節不到5分鐘便在得分後比出手「開槍」手勢，到了第3節開局，他再度於砍進三分球後做出相同動作。聯盟前1天才表示會調查莫蘭特朝勇士板凳席「開槍」的動作，認定該慶祝動作「雖無暴力意圖，但屬不當行為，應避免重複出現」，他今日仍繼續「開槍」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼灰熊一哥莫蘭特絕殺熱火。（圖／達志影像／美聯社）

▲灰熊一哥莫蘭特絕殺熱火。（圖／達志影像／美聯社）

莫蘭特今日似乎是朝自家灰熊板凳席方向比出這個引起爭議的慶祝手勢，而非針對對手熱火，不過仍引發關注，尤其他過往曾因2度在直播中「亮槍」合計被禁賽多達33場。

對於外界的負面言論，莫蘭特並不在意，「過去兩年，我基本上就是個反派角色了。每一件小事——只要有人能說我壞話，那些話就一定會被傳出去。對，我現在已經不在乎了。」

莫蘭特這一戰也成為致勝英雄，終場前雙方戰成108平，他在最後一擊以後仰跳投命中，幫助灰熊完成絕殺，終止近期的4連敗。

莫蘭特賽後被場邊記者魯克斯（Taylor Rooks）問道，「這是一記關鍵絕殺，帶我們回顧一下最後那一波進攻你看到了什麼？」他回應，「有一隻鴿子在防守我。」他將防守他的熱火菜鳥韋爾（Kel'el Ware）比作鴿子，這番發言也引起熱議。

關鍵字： NBA灰熊莫蘭特

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

這動作要紅了！大谷翔平再見轟後神秘手勢揭曉

這動作要紅了！大谷翔平再見轟後神秘手勢揭曉

助陣經典賽中華隊　陳偉殷加入情蒐團隊

助陣經典賽中華隊　陳偉殷加入情蒐團隊

大谷翔平當爸倒數！賽後都火速回家　預計申請陪產假

大谷翔平當爸倒數！賽後都火速回家　預計申請陪產假

湖人拚本季橫掃勇士！詹皇一度倒地不起　洛城主場鴉雀無聲

湖人拚本季橫掃勇士！詹皇一度倒地不起　洛城主場鴉雀無聲

小林好威！林昀儒擊潰強敵張本智和　WTT仁川冠軍賽挺進8強

小林好威！林昀儒擊潰強敵張本智和　WTT仁川冠軍賽挺進8強

洋基傳奇A-Rod正式成為NBA老闆！　將全面接管灰狼隊

洋基傳奇A-Rod正式成為NBA老闆！　將全面接管灰狼隊

李吳永勤對前東家救火超振奮　搭戴培峰想起黑豹旗

李吳永勤對前東家救火超振奮　搭戴培峰想起黑豹旗

與大谷、山本攜手牛棚！佐佐木朗希飆45球　羅伯斯：他準備好了

與大谷、山本攜手牛棚！佐佐木朗希飆45球　羅伯斯：他準備好了

魔力藍強壓前東家奪勝　睽違3年投滿7局喊話破外界質疑

魔力藍強壓前東家奪勝　睽違3年投滿7局喊話破外界質疑

宋文華身體「不夠勇」　葉總評估翁瑋均5月復出

宋文華身體「不夠勇」　葉總評估翁瑋均5月復出

#李珠珢 碰上全壘打 甜笑扭腰超可愛～哈！哈哈！哈哈哈哈

熱門新聞

這動作要紅了！大谷翔平再見轟後神秘手勢揭曉

助陣經典賽中華隊　陳偉殷加入情蒐團隊

大谷翔平當爸倒數！賽後都火速回家　預計申請陪產假

湖人拚本季橫掃勇士！詹皇一度倒地不起　洛城主場鴉雀無聲

小林好威！林昀儒擊潰強敵張本智和　WTT仁川冠軍賽挺進8強

洋基傳奇A-Rod正式成為NBA老闆！　將全面接管灰狼隊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平再見轟後神秘手勢揭曉！

2助陣經典賽　陳偉殷加入情蒐團隊

3大谷翔平當爸倒數！預計申請陪產假

4詹皇一度倒地不起　洛城主場鴉雀無聲

5林昀儒擊潰張本智和　WTT仁川賽闖8強

最新新聞

1一直揮不到！麥考肯讓阿土伯首吞5K

2才被NBA調查！灰熊一哥又「開槍」　

3紅襪火速送8年19.8億約！他又建功了

4詹皇一度倒地不起　洛城主場鴉雀無聲

5富邦奇趣城堡　小小播報員體驗開跑

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

桃園婦飲料店前抓狂「持刀追人」 猛傷3歲女童背部

侯佩岑否認整型　喊「要做的話首選胸部」

李珠珢放飛自我超嗨　冷靜後對比簡直超萌XD

免費！只要１張照片　用ChatGPT做專屬公仔動畫

#李珠珢 賽後 #32撞 來了！超甜笑容搭律動太香啦~
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366