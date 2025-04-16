多明格茲逆轉長打奠勝基　洋基4比2主場勝皇家

▲▼多明格茲。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

台灣時間16日上午，紐約洋基主場迎戰堪薩斯皇家，前五局遭皇家先發瓦卡（Michael Wacha）封鎖的洋基打線在6局下半終於突破！「火星人」多明格茲（Jasson Domínguez）一棒敲出兩分打點的逆轉二安，洋基最終4比2贏球，喜迎二連勝。

JASSON DOMINGUEZ WITH A BASE-CLEARING DOUBLE pic.twitter.com/lRiAQ7s9vC [廣告]請繼續往下閱讀... April 16, 2025

3局上半客隊皇家率先發動攻勢，梅蘭德茲（MJ Melendez）鎖定洋基王牌左投弗萊德（Max Fried）一顆94英里紅中直球，一棒扛出中外野幫助球隊1比0先馳得點，兩出局後小惠特（Bobby Witt Jr.）再補上一支二壘安打，皇家將領先優勢擴大至2比0。

前5局遭皇家老將瓦卡封鎖的洋基打線在6局下半迎來曙光，「法官」賈吉（Aaron Judge）率先敲安，兩出局後奇澤姆（Jazz Chisholm Jr）與沃爾普（Anthony Volpe）選到保送形成滿壘，瓦卡也遭主帥換投下退場休息。

Max Fried, Gorgeous 3 Pitch K Sequence.



All Curveballs. pic.twitter.com/Qa4m7n1X7P — Rob Friedman (@PitchingNinja) April 16, 2025

隨後洋基威爾斯（Austin Wells）面對皇家後援澤帕（Angel Zerpa）選到保送擠回1分，緊接著多明格茲一棒敲出左外野清壘二壘安，洋基成功將比分反超至4比2，最終順利贏球喜迎主場二連勝。

洋基先發弗萊德主投6.2局使用94球，被敲出5支安打包含1轟，送出7次三振與2次保送，失掉2分自責分，賽後拿下本季第3勝，防禦率則為1.88。