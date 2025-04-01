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大谷翔平秀滑壘新招成功盜壘　羅伯斯：教科書等級！

記者王真魚／綜合報導

道奇隊二刀流球星大谷翔平今天在主場對上勇士隊的比賽中，成功以不觸地的「新滑壘姿勢」完成盜壘。這項新動作是為了避免去年世界大賽中導致左肩受傷的情況重演。賽後，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示對此毫不擔心，並給予高度評價。

大谷在6局上1出局時獲得四壞保送上壘，隨後成功盜上二壘。過程中，他使用了不讓左手接觸地面的滑壘方式。 這個動作是他在春訓期間反覆練習的技巧，目的就是為了減少對曾經脫臼過的左肩的壓力。

回顧去年世界大賽第二戰，大谷在一次盜壘時左肩脫臼，最終不得不接受手術治療。因此，今年特別調整滑壘方式以保護自己。

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值得一提的是，在3月29日對老虎的比賽中，他雖完成本季首次盜壘，但當時仍是以左手觸地的傳統滑壘方式進行。

賽後被問到是否對大谷的新滑壘動作感到擔心時，羅伯斯直接回應，「不、不、不。我一點也不擔心。那次盜壘的時機完美。」

他進一步稱讚，「你們都看到了，他完全沒讓左手碰地。這個新滑壘 動作非常標準，幾乎是教科書式的範例。盜壘時其實不需要手碰地，甚至最好不要碰地，而他做得非常出色。」

關鍵字： 大谷翔平盜壘道奇隊滑壘羅伯斯

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