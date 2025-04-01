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道奇教頭驚訝「魚雷球棒」符合規定　自家球員應該不會用

▲魚雷球棒。（圖／達志影像／美聯社）

▲魚雷球棒。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇隊的羅伯斯（Dave Roberts）在採訪中，他談到了近日在洋基隊部分選手間引起話題的全新棒球棒—「魚雷棒」（Torpedo），他直言，「這有點瘋狂！我認為我們球隊不會有選手使用這種球棒。」

洋基隊在開季的前三場比賽中一共擊出了15支全壘打，這一數字追平2006年底特律老虎隊的記錄，以三連勝擊敗了釀酒人隊。

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洋基打者「魚雷棒」是關鍵，使用這支球棒開轟地包含沃爾普（Anthony Volpe）、齊森姆（Jazz Chisholm Jr.）、貝林傑（Cody Bellinger）、葛斯密特（Paul Goldschmidt）和威爾斯（Austin Wells）等，這種棒子的頭部較細，形狀與保齡球瓶相似。該棒子是球隊分析部門經過研究和開發的，而大聯盟也已確認其符合棒球規則，並不違反相關規定。

羅伯斯在被問及這款新型棒球棒時表示：「我覺得這有點瘋狂。我還沒做進一步的了解，現在才剛開始，也有人在談論這款棒子，但我覺得我們球隊不會有選手使用這種棒子。我對它不是很了解，只是看過照片，但我不太清楚它的優點是什麼。」他還表示，認為自家選手不會選擇使用這種棒子。

他補充道，「棒球一直注重傳統，所以在某些意義上，這件事還是挺驚訝的。不過，如果這能帶來競爭上的優勢，並且能充分發揮產品的優勢，這並不是壞事。如今越來越多選手能夠保持開放的心態，接受能幫助自己提升表現的機會。」他理解如果是符合法規的設備進化，使用的人數增加是可以接受的。

然而，他也指出，「棒子要獲得大聯盟的認可，必須通過許多規範。所以，看到它完全通過所有的審查，對於它的外觀來說還是挺驚訝的。我想這是大家都沒預料到的事情。」

關鍵字： 洋基隊魚雷棒棒球大聯盟球棒

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