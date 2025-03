NBA史上最慘！太陽主場2戰共輸69分　杜蘭特大扭最新狀況曝

▲太陽慘輸給火箭,頭牌杜蘭特還嚴重扭傷。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

太陽今(31)日在主場慘敗給火箭39分,連續2場主場賽事共輸了69分, 創下NBA史上最慘紀錄。雪上加霜的是,當家頭牌杜蘭特(Kevin Durant)還「大扭」退場,預計明日進行核磁共振(MRI)檢查,他的搭檔布克(Devin Booker)喊話,「每個人都要挺身而出,包括我自己。」

仍在為了附加賽門票而努力的太陽,先前一度拉出4連勝,未料27日在自家以102比132狂輸衛冕軍塞爾提克30分開始,狀態又急轉直下,29日作客灰狼也以15分差落北,今日則慘敗給火箭39分。

根據NBA記者楊恩(Shane Young)統計,太陽連2場主場賽事共輸了69分,一舉打破1971-72賽季拓荒者所保持的64分紀錄,創下NBA史上最難堪紀錄。

▲杜蘭特將接受MRI檢查。(圖/達志影像/美聯社)

太陽近期吞下3連敗,現在落後給西區第10國王1.5場勝差。更糟糕的是,當家頭牌杜蘭特此役嚴重扭傷左腳踝, 他明日將接受核磁共振檢查,確認傷勢狀況。距離例行賽結束僅剩兩周,外界不禁猜測,這會不會是KD最後一次身穿太陽球衣?

Kevin Durant rolls his ankle on this play — Hope he is OK. ????



pic.twitter.com/QEhBvf6oUF