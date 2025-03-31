NBA史上最慘！太陽主場2戰共輸69分　杜蘭特大扭最新狀況曝

▲太陽慘輸給火箭，頭牌杜蘭特還嚴重扭傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

太陽今（31）日在主場慘敗給火箭39分，連續2場主場賽事共輸了69分， 創下NBA史上最慘紀錄。雪上加霜的是，當家頭牌杜蘭特（Kevin Durant）還「大扭」退場，預計明日進行核磁共振（MRI）檢查，他的搭檔布克（Devin Booker）喊話，「每個人都要挺身而出，包括我自己。」

仍在為了附加賽門票而努力的太陽，先前一度拉出4連勝，未料27日在自家以102比132狂輸衛冕軍塞爾提克30分開始，狀態又急轉直下，29日作客灰狼也以15分差落北，今日則慘敗給火箭39分。

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根據NBA記者楊恩（Shane Young）統計，太陽連2場主場賽事共輸了69分，一舉打破1971-72賽季拓荒者所保持的64分紀錄，創下NBA史上最難堪紀錄。

▲杜蘭特將接受MRI檢查。（圖／達志影像／美聯社）

太陽近期吞下3連敗，現在落後給西區第10國王1.5場勝差。更糟糕的是，當家頭牌杜蘭特此役嚴重扭傷左腳踝， 他明日將接受核磁共振檢查，確認傷勢狀況。距離例行賽結束僅剩兩周，外界不禁猜測，這會不會是KD最後一次身穿太陽球衣？

Kevin Durant rolls his ankle on this play — Hope he is OK. ????



pic.twitter.com/QEhBvf6oUF — Hoop Central (@TheHoopCentral) March 31, 2025

總教練巴登霍澤（Mike Budenholzer）賽後坦言，「今晚表現很糟，沒有其他形容方式。我不會說我們每晚都這樣，但今晚確實沒有做好，無論是緊迫感還是執行力，全都不夠好。」

當被問到球隊是否具備那種「絕望感」時，巴登霍澤回應，「有那股渴望，但你還是得去打球。你得在防守端做出改變、製造機會，在進攻端發揮影響力。光靠渴望不夠，我們必須打得更好。」

▲布克（右）喊話要每個人挺身而出。（圖／達志影像／美聯社）

談到杜蘭特接下來可能缺陣，布克表示，「每個人都必須挺身而出，從我自己開始。今晚發生的事情，完全就是我們不能再重演的狀況。我相信我們休息室裡有那股能量，我們只需要把它釋放出來。」

面對這場從頭輸到尾的慘敗，布克也直言球隊完全被火箭壓制，「今晚每一個面向都可以被指責，從頭到尾都是艱難的一夜。對手是一支狀態正佳的強隊，他們過去幾年持續在建立體系，現在打球的方式完全展現出來了。」