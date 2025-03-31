菅野智之生涯初登板投到手抽筋退場　金鶯教頭：下一場沒問題

▲金鶯35歲日籍投手菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

金鶯35歲日籍投手菅野智之31日（台灣時間）對戰藍鳥的比賽中迎來了他的大聯盟的初登板，卻在5局因雙手抽筋投球後提前退場，金鶯最終以1比3落敗，他也吞下了美職生涯首敗，但菅野對自己的表現仍表現出積極的態度，金鶯教頭海德（Brandon Hyde）也認為下一場沒問題。

菅野在首局遭遇一些挑戰，面對藍鳥打線，雖然他的球速快達94.8英里（約152.6公里），但在先失2分後，他迅速調整了狀態，並在接下來的局數中未再失分。菅野依靠他的快速球、滑球、變速球和曲球等多樣化的球種，逐步穩定了自己的投球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然菅野的投球表現逐漸穩定，但在5局時，他因左手的痙攣感到不適。即便如此，他仍然試圖繼續投球，但在投球練習後，他感到右手也開始痙攣，無法再繼續投球，因此在球隊醫療人員的協助下退場。

菅野在賽後表示：「我在第四局時開始感到左手有些不舒服，當我試圖繼續投球時，右手也開始有了類似的感覺。最終，指頭發生了僵硬，導致我無法繼續投球。」

雖然本場比賽突然退場，菅野仍對未來的投球充滿信心，並且表示自己會繼續努力調整，並強調這次的經驗將有助於他的進步。「我從來沒有在首局就完全無法投出好球過，但這次的經歷讓我學到了很多，未來我會調整自己的心態，保持冷靜。」

菅野也提到：「對於這次的經歷，我覺得它對我未來的投球非常有幫助。希望能在下一場比賽中順利投球。」

在賽後，金鶯總教練海德（Brandon Hyde）對菅野的表現表示肯定，並認為他在接下來的比賽中不會有問題。「我認為他下次登場時會沒有問題。」菅野也對外界的擔憂表示，「這只是抽筋而已，並不會影響長期表現。」

這場比賽讓菅野成為了美職歷史上最年長的日本投手在大聯盟初先發登場。比賽期間，菅野的家人也在看台上觀看，這成為了他職業生涯中的一個重要時刻。