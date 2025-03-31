運動雲

>

菅野智之生涯初登板投到手抽筋退場　金鶯教頭：下一場沒問題

▲金鶯35歲日籍投手菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

▲金鶯35歲日籍投手菅野智之。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

金鶯35歲日籍投手菅野智之31日（台灣時間）對戰藍鳥的比賽中迎來了他的大聯盟的初登板，卻在5局因雙手抽筋投球後提前退場，金鶯最終以1比3落敗，他也吞下了美職生涯首敗，但菅野對自己的表現仍表現出積極的態度，金鶯教頭海德（Brandon Hyde）也認為下一場沒問題。

菅野在首局遭遇一些挑戰，面對藍鳥打線，雖然他的球速快達94.8英里（約152.6公里），但在先失2分後，他迅速調整了狀態，並在接下來的局數中未再失分。菅野依靠他的快速球、滑球、變速球和曲球等多樣化的球種，逐步穩定了自己的投球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然菅野的投球表現逐漸穩定，但在5局時，他因左手的痙攣感到不適。即便如此，他仍然試圖繼續投球，但在投球練習後，他感到右手也開始痙攣，無法再繼續投球，因此在球隊醫療人員的協助下退場。

菅野在賽後表示：「我在第四局時開始感到左手有些不舒服，當我試圖繼續投球時，右手也開始有了類似的感覺。最終，指頭發生了僵硬，導致我無法繼續投球。」

雖然本場比賽突然退場，菅野仍對未來的投球充滿信心，並且表示自己會繼續努力調整，並強調這次的經驗將有助於他的進步。「我從來沒有在首局就完全無法投出好球過，但這次的經歷讓我學到了很多，未來我會調整自己的心態，保持冷靜。」

菅野也提到：「對於這次的經歷，我覺得它對我未來的投球非常有幫助。希望能在下一場比賽中順利投球。」

在賽後，金鶯總教練海德（Brandon Hyde）對菅野的表現表示肯定，並認為他在接下來的比賽中不會有問題。「我認為他下次登場時會沒有問題。」菅野也對外界的擔憂表示，「這只是抽筋而已，並不會影響長期表現。」

這場比賽讓菅野成為了美職歷史上最年長的日本投手在大聯盟初先發登場。比賽期間，菅野的家人也在看台上觀看，這成為了他職業生涯中的一個重要時刻。

關鍵字： 菅野智之金鶯大聯盟投手首戰

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA大亂鬥！兩人扭打變7人遭驅逐　灰狼、活塞教練也被趕出場

NBA大亂鬥！兩人扭打變7人遭驅逐　灰狼、活塞教練也被趕出場

佐佐木朗希難解決打者　道奇主帥點關鍵缺陷

佐佐木朗希難解決打者　道奇主帥點關鍵缺陷

「台灣火球男」張峻瑋接受日本電視台訪問　一舉動驚艷女主播

「台灣火球男」張峻瑋接受日本電視台訪問　一舉動驚艷女主播

TPBL高層要李雅英坐腿上被罵翻！會長莊瑞雄道歉　網仍轟：叫本人出面

TPBL高層要李雅英坐腿上被罵翻！會長莊瑞雄道歉　網仍轟：叫本人出面

王威晨鼠蹊部遭強襲球砸中　兄弟球團回報狀況

王威晨鼠蹊部遭強襲球砸中　兄弟球團回報狀況

兄弟開季首勝平野惠一評「還有瑕疵」　呂彥青掉分仍表達感謝

兄弟開季首勝平野惠一評「還有瑕疵」　呂彥青掉分仍表達感謝

艾速特又引爭議！遭林安可轟炸後砸人　獅迷狂噓餅總也怒了

艾速特又引爭議！遭林安可轟炸後砸人　獅迷狂噓餅總也怒了

快訊／夢幻！政大「跨季50連勝」　UBA男籃冠軍5連霸

快訊／夢幻！政大「跨季50連勝」　UBA男籃冠軍5連霸

太陽布克數據下滑　甜瓜安東尼點原因：美國隊影響

太陽布克數據下滑　甜瓜安東尼點原因：美國隊影響

UBA最強得分王劉丞勳確定挑戰職籃　旅外、留台機率各半

UBA最強得分王劉丞勳確定挑戰職籃　旅外、留台機率各半

#李鐘碩 親切收粉絲禮物！網見 #義美小泡芙 笑：幫 #IU 拿？

熱門新聞

NBA大亂鬥！兩人扭打變7人遭驅逐　灰狼、活塞教練也被趕出場

佐佐木朗希難解決打者　道奇主帥點關鍵缺陷

「台灣火球男」張峻瑋接受日本電視台訪問　一舉動驚艷女主播

TPBL高層要李雅英坐腿上被罵翻！會長莊瑞雄道歉　網仍轟：叫本人出面

王威晨鼠蹊部遭強襲球砸中　兄弟球團回報狀況

兄弟開季首勝平野惠一評「還有瑕疵」　呂彥青掉分仍表達感謝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1NBA大亂鬥！兩人扭打變7人遭驅逐

2朗希難解決打者　主帥點關鍵缺陷

3張峻瑋接受日本電視台訪問

4張建偉要李雅英坐腿上　莊瑞雄歉網仍轟

5兄弟隊長王威晨提前傷退　王政順代打全壘打

最新新聞

1「50轟50盜」親簽紀念卡破3千萬

2不敵19歲新星！喬科維奇生涯100冠夢碎

3統一獅童趣樂園　馬戲表演搬進台南球場

4平野惠一扛中華隊教練？他說出使命

5杜蘭特嚴重扭傷　打完太陽最終戰？

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

哥哥跟妹妹身高差一顆頭體重竟一樣　媽媽傻眼：妹妹啊～

#緬甸強震 曼谷大樓瞬間倒塌 起重機司機絕望墜落...

趙露思錄影突「呆滯失神」！ 冒「腦霧反應」疑憂鬱後遺症

【遊泰疑遇詐騙】情侶驚覺不對勁趕快逃跑！

【佛寺倒塌】緬甸強震震毀新馬索耶因寺　眾多僧侶驚慌避難
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366