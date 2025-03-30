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莎菈擊掌說加油！江坤宇開心終結兄弟大巨蛋連39局無得分

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟30日迎來開季首勝，江坤宇在4局下突破悍將新洋投力亞士的強勢表現，打破兄弟在大巨蛋連續39局無得分的困境，他賽後表示，「很開心把握住。」

兄弟打擊教練莎菈在江坤宇關鍵打席前，曾與他對話，江坤宇賽後透露對話內容，「她跟我們擊掌說加油，詹咩（詹子賢）也鼓勵我不要有太大壓力，我就說好啊！後面還有你。」

江坤宇此役擊出3支安打，猛打賞，並在4局下以滿壘清壘安打貢獻關鍵分數。他表示，「先發投手黃博多投得非常好，而我們在大巨蛋已經很多場沒得分，我把握住那顆球，先得分，也很開心。攻下分數後，大家就放開了。」

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從火腿交流賽、官辦熱身賽到開幕戰，兄弟在大巨蛋持續掛蛋，江坤宇也提到，「大家其實都打得不錯，之前未能得分，剛好我有把握住此打席，大家也接著攻下分數，一分一分地攻下。」

開幕戰面對統一獅隊時，江坤宇在接到林培緯強勁滾地球時發生罕見失誤，造成對方攻下大局。他回顧道，「其實還好，對方打得很強勁，不是很好接，看能不能擋下來，抓住一個跑者也好，可惜沒有擋住，他打得很漂亮、很快。」

首次在一軍例行賽面對富邦悍將投手力亞士，江坤宇表示，「他也投得很好，從熱身賽到今天，他的球都不容易打，我把握住了那顆球，很開心。」

▲詹子賢、江坤宇、黃博多。（圖／中信兄弟提供）

▲江坤宇。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 棒球中信兄弟江坤宇得分荒大巨蛋影音

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