懷特連2周東區MVP、吉迪大三元絕殺　公牛新生代後場強勢接班

▲懷特(左)、吉迪(右)組成新生代公牛後場雙搶。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

效力芝加哥公牛進入第6季的懷特(Coby White),在本季扛起球隊進攻重任後打出生涯代表作。這位過去常被稱作「太過善良的球員」,如今不再只是默默付出的配角,而是堂堂正正的當家主力。

自從迪羅臣(DeMar DeRozan)季前離隊、公牛又在1月末送走拉文(Zach LaVine)後,球隊進入重組階段,懷特順勢竄出。他在2月起逐漸進入狀態,過去24場比賽有19場得分突破20分,並連續2周榮獲東區單週最佳球員,期間場均攻下29.3分,效率堪稱聯盟頂尖。

「數據會說話,我現在的表現是生涯最佳,但這是因為我能夠自由且有自信地打球。」懷特接著說,「隊友和教練的信任讓我能放手一搏,我想回報這份支持。」

▲懷特連續獲選東區單周最佳球員。(圖/達志影像/美聯社)

身為家中么子的懷特表示,公牛就像他的另一個家,他的信仰與正面態度幫助他在低潮中堅持前行,「無論發生什麼,我相信那都是神的安排,我能做的就是全力以赴,其他交給祂。」

如今已是公牛陣中最資深的球員,懷特逐漸擔起領袖角色,「過去我不太講話,現在我知道要站出來發聲,這是我回應信任的方式。」他說,「我這一路上的經歷,都是現在的我最堅實的支撐。」

JOSH GIDDEY WINS IT AT THE BUZZER FROM HALF COURT



COMPLETES AN 18-POINT 4Q COMEBACK FOR THE BULLS!!#TissotBuzzerBeater #YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/66AbdWc0rw