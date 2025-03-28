懷特連2周東區MVP、吉迪大三元絕殺　公牛新生代後場強勢接班

▲懷特（左）、吉迪（右）組成新生代公牛後場雙搶。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

效力芝加哥公牛進入第6季的懷特（Coby White），在本季扛起球隊進攻重任後打出生涯代表作。這位過去常被稱作「太過善良的球員」，如今不再只是默默付出的配角，而是堂堂正正的當家主力。

自從迪羅臣（DeMar DeRozan）季前離隊、公牛又在1月末送走拉文（Zach LaVine）後，球隊進入重組階段，懷特順勢竄出。他在2月起逐漸進入狀態，過去24場比賽有19場得分突破20分，並連續2周榮獲東區單週最佳球員，期間場均攻下29.3分，效率堪稱聯盟頂尖。

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「數據會說話，我現在的表現是生涯最佳，但這是因為我能夠自由且有自信地打球。」懷特接著說，「隊友和教練的信任讓我能放手一搏，我想回報這份支持。」

▲懷特連續獲選東區單周最佳球員。（圖／達志影像／美聯社）

身為家中么子的懷特表示，公牛就像他的另一個家，他的信仰與正面態度幫助他在低潮中堅持前行，「無論發生什麼，我相信那都是神的安排，我能做的就是全力以赴，其他交給祂。」

如今已是公牛陣中最資深的球員，懷特逐漸擔起領袖角色，「過去我不太講話，現在我知道要站出來發聲，這是我回應信任的方式。」他說，「我這一路上的經歷，都是現在的我最堅實的支撐。」

JOSH GIDDEY WINS IT AT THE BUZZER FROM HALF COURT



COMPLETES AN 18-POINT 4Q COMEBACK FOR THE BULLS!!#TissotBuzzerBeater #YourTimeDefinesYourGreatness pic.twitter.com/66AbdWc0rw — NBA (@NBA) March 28, 2025

除了懷特，本季新加盟的年輕高控衛吉迪（Josh Giddey）同樣在獲得重用後展現潛力，他在今日面對湖人的比賽中，繳出25分大三元，還完成了超大號三分絕殺。這對年輕後場組合能否帶領公牛走出多年低迷，值得期待。