貝茲擺脫身體不適！強襲安打收本季首安　球迷歡聲雷動

▲貝茲（Mookie Betts）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇內野手貝茲（Mookie Betts）因嚴重身體不適而在東京開幕戰缺陣，今天在美國本土首戰以「第二棒、游擊手」身份先發出賽。3局下，球隊以一分領先、兩出局一壘有人的情況下，他擊出投手強襲安打，敲出本季首支安打。當時一壘跑者大谷翔平靠著這支右外野安打推進至三壘，雖然後續打者未能延續攻勢，但道奇球場的球迷仍為貝茲的復出與安打報以熱烈掌聲。

比賽前，貝茲參與傳接球、內野守備練習及打擊訓練，期間笑容不斷，展現出充沛活力與良好狀態。他在首局首打席面對老虎隊先發、去年美聯賽揚獎得主的左投史庫柏（Tarik Skubal）時，擊出左外野飛球遭接殺出局。

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貝茲自球季開打前便身體不適，原定於23日（台灣時間24日）出賽的計畫也因此取消。他透露，體重從175磅（約79.4公斤）驟降至150磅（約68公斤），並坦言，「每次吃東西就會吐，甚至不記得最後一次正常進食是什麼時候，現在連吃東西都感到害怕。」

不過，25日對上天使隊的賽後，貝茲以堅定語氣表示，「我現在完全沒問題了，身體狀況一切正常，真的就像恢復到平常一樣。」他也樂觀地說，「我已經搞不清楚這狀況持續了幾天，但現在只想趕快上場比賽，找回屬於自己的節奏，因為時間真的不多了。」