羅伯斯公布道奇開季5人輪值　點名佐佐木朗希是關鍵

▲佐佐木朗希的身體狀況被點名是本季道奇的關鍵。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（27）日登上《ABEMA》推出的特別節目「早安羅伯斯」，首度公開球隊2025年開季的先發輪值，同時點名日籍新星佐佐木朗希的身體狀況，將成為道奇本季能走多遠的關鍵。

羅伯斯表示，道奇本季的5人輪值將由山本由伸、佐佐木朗希、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯勞（Tyler Glasnow）與梅伊（Dustin May）組成。羅伯斯親口證實梅伊將扛下第5號先發位置，這也是梅伊自手術後回歸的一大重要里程碑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲道奇本季第5號先發投手梅伊。（圖／達志影像／美聯社）

談及佐佐木朗希，羅伯斯坦言，「朗希還很年輕，在職業層級的經驗不多，他需要花時間去適應美國、洛杉磯以及整個MLB的環境，最重要的是讓身體維持在良好狀態。」

此外，羅伯斯也回顧了道奇在東京與讀賣巨人、阪神虎進行熱身賽的經驗，稱球員們能在日本球迷面前比賽「感到非常開心」，並點名稱讚岡本和真、佐藤輝明與才木浩人3位日本球員的表現，直言令人印象深刻。

「早安羅伯斯」是《ABEMA》為道奇球迷新開設的專屬早晨節目，於平日早上定期播出，邀請羅伯斯以輕鬆訪談形式分享球隊動態與個人想法。