紅人開幕戰前確認26人名單！台美混血費爾柴德遭DFA

▲ 費爾柴德（Stuart Fairchild）遭DFA 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

辛辛那提紅人隊在開幕戰前一天確定26人名單，台美混血球員費爾柴德（Stuart Fairchild）傳出將被球隊指定讓渡（DFA），這意味著他將從球隊的40人名單中被移除。

根據紅人隨隊記者謝爾頓（Mark Sheldon）報導，總教練法蘭柯納（Terry Francona）宣布，原本預計擔任先發左外野手與第四棒的海斯（Austin Hays）因左小腿拉傷，將進入10天傷兵名單。

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法蘭柯納又透露，球隊原本計畫讓史提爾（Spencer Steer）從傷兵名單開季，但最終決定讓他進入開幕戰名單。他開玩笑稱，「之前我說過關於史提爾的話，你們現在可以全部忘掉，OK？」

Blake Dunn has made the Reds’ Opening Day roster, earning his spot after an impressive spring training. In 47 at-bats, he hit .340 with two home runs, eight RBIs, a .404 on-base percentage, a .574 slugging percentage, and a .978 OPS. Capable of playing all three outfield… pic.twitter.com/BZOozoVQq7 — Don Helbig (@DonHelbig) March 26, 2025

他隨後表示，讓他回來，是希望他能多做打擊訓練，也能繼續加強傳球。但一開始，還不確定他在哪裡能獲得適當的打席數，「現在是可以DH，不一定每天都要上，但有他在，即便是三場比賽能上兩場，也比完全沒有好。而最重要的是，他自己非常堅持，他覺得自己準備好了。」

費爾柴德（Stuart Fairchild）成為最終被淘汰的球員。由於他已經沒有小聯盟選擇權，球隊將在28日（開幕日）正式將他指定讓渡（DFA）。

報導指出，這意味著鄧恩（Blake Dunn）、赫圖比斯（Jacob Hurtubise）雙雙擠進大聯盟，成為替補外野手。

「某種程度上，鄧恩用實力贏得了這個位置，而這正是我們希望看到的。他做到了我們所有期待的事。」法蘭柯納表示。

費爾柴德今年春訓狀況低迷，21場比賽僅擊出5支安打，並吞下13次三振，僅有4次保送，打擊率僅1成32。