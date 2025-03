紅人開幕戰前確認26人名單！台美混血費爾柴德遭DFA

▲ 費爾柴德(Stuart Fairchild)遭DFA 。(圖/達志影像/美聯社)

記者王真魚/綜合報導

辛辛那提紅人隊在開幕戰前一天確定26人名單,台美混血球員費爾柴德(Stuart Fairchild)傳出將被球隊指定讓渡(DFA),這意味著他將從球隊的40人名單中被移除。

根據紅人隨隊記者謝爾頓(Mark Sheldon)報導,總教練法蘭柯納(Terry Francona)宣布,原本預計擔任先發左外野手與第四棒的海斯(Austin Hays)因左小腿拉傷,將進入10天傷兵名單。

法蘭柯納又透露,球隊原本計畫讓史提爾(Spencer Steer)從傷兵名單開季,但最終決定讓他進入開幕戰名單。他開玩笑稱,「之前我說過關於史提爾的話,你們現在可以全部忘掉,OK?」

Blake Dunn has made the Reds’ Opening Day roster, earning his spot after an impressive spring training. In 47 at-bats, he hit .340 with two home runs, eight RBIs, a .404 on-base percentage, a .574 slugging percentage, and a .978 OPS. Capable of playing all three outfield… pic.twitter.com/BZOozoVQq7