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謝國城少棒／郭澤恩守勝想跟江坤宇一樣強！屏東贏球逛夜市吃QQ蛋

▲屏東縣郭澤恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲屏東縣郭澤恩。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

114年中華電信謝國城盃全國少棒錦標賽於26日進行敗部賽事，屏東縣與新北市激戰到6局下，屏東縣靠著再見保送獲勝。總教練劉俊寬承諾將帶小朋友去逛夜市，若再晉級四強還有機會去看電影。

劉俊寬形容此役是「矛盾對決」，他鼓勵球員，「新北市投手戰力強，但我們打擊也很好，不用怕。」屏東縣果然不負教練期待，1局下就靠著黃羿、何以薩、許昊連續3支二壘安打攻下2分，2局下再添1分，取得4比0領先。

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在5位投手受到隔場限制的情況下，林冠豪、郭澤恩將士用命，接連登板扛起這場比賽勝負。郭澤恩3局上「拆彈」解危，雖然4局上被轟全壘打，又挨長打掉分，但最終穩住戰局，維持4比4平手。6局下，屏東縣把握對方投手控球亂流，連續3保送擠回致勝分，許昊選到四壞保送，連續3天都在關鍵時刻建功，隊友直呼「英雄命！」

劉俊寬賽後透露，攻擊一開始有發揮，但後面較為緊張，加上對方也派出王牌左投壓陣，得分也不容易。他提到，「贏球就帶他們逛夜市，教練又有加菜，如果晉級四強就去看電影，已經豁出去了。」

郭澤恩關鍵時刻登板，後援2.2局奪5K，被敲4安打，失2分，拿下勝投。他表示，「告訴自己大膽去做，當作友誼賽來打，一顆一顆投不要急。」教練宣布逛夜市的獎勳時，全隊都很開心。郭澤恩說，「我們想著這場一定要贏下來，去夜市喜歡吃QQ蛋。」

郭澤恩從國小四年級開啟棒球路，花了兩個禮拜說服父母，他說，「就一直求他們。」最喜歡的職棒球員是江坤宇，除了擔任投手之外，也會鎮守二壘，「想跟他一樣強。」

關鍵字： 屏東新北少棒棒球郭澤恩

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