肌肉量增、赴美訓練見效　林哲瑄笑稱「回春」：期待貢獻攻擊

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將25日熱身賽終戰隊味全龍一路落後陷入苦戰，關鍵9局上林哲瑄掃出差點過牆的二壘安打建功，帶回勝利打點，率隊以5比3獲勝。他透露休季期間赴美Driveline訓練中心展開強化訓練帶來成效，擊球速度「回春」，更期待賽季期間能以攻擊力為球隊做出貢獻。

▲富邦悍將林哲瑄。（圖／富邦悍將提供）

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悍將9局上最後反攻，范國宸、董子恩連續安打並利用暴投攻佔二、三壘，戴培峰代打獲得故意保送形成滿壘，林哲瑄建功，掃出左外野深遠二壘安打，帶回2分，反超為4比3，隨後再敲高飛犧牲打攻下1分，拉開至5比3。林哲瑄賽後談到該打席指出，「設定可以攻擊的好球攻擊，抓直球，對方第一球就投直球，有掌握到。」

林哲瑄透露，休季期間赴美Driveline訓練中心接受專業訓練，成果顯著。他的揮棒速度從60英里提升至73英里，進步幅度達10英里，展現了刻苦訓練的成果。他透露，「多做他們的訓練，整體感覺不錯，有回春，揮棒快一點。我知道過去打擊問題大，希望多學習、多精進自己，他們這套訓練對我幫助很大，希望球季也能持續維持手感。擊出去的球快滿多的，想辦法把球打得強勁，以此為目標。」

談及今年春訓，林哲瑄提到肌肉量增加，且球隊提供更多自主訓練時間，這對年紀漸長的球員尤為重要。「我知道身體各方面都在退化，速度和力量不如從前，」他坦言，「現在的目標是盡可能維持狀態，希望能以攻擊力為球隊做出貢獻。」