曾被說身體像鑽石！葉子霆愛上空瑜提升柔軟度　打擊心態也改變

▲悍將葉子霆。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將內野手葉子霆在官辦熱身賽中繳出了3成以上的打擊率，他坦言，自己較大改變的是擊球品質，並且不再只偏向往地下打滾地球。

葉子霆在25日賽前的官辦熱身賽中，已出賽8場，累計19打數，擊出6支安打，打擊率為.316。他表示，「最難的還是維持穩定。」

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談到今年春訓時動作和心態上的改變，他表示，動作上有進行一些微調，心態方面則有更多調整。過去幾年，他會以滾地球跑上壘為主要目標，但現在更注重提升自己的擊球品質，而不僅是打出滾地球。他認為，「多與教練和隊友交流，對自己有幫助的想法就要繼續保留。」

在休賽季期間，他參加了瑜伽課程來提升身體的柔軟度，並漸漸看到成效。葉子霆笑著說，「以前我常被形容為身體硬得像鑽石。雖然現在還沒看到顯著的效果，但至少現在能夠更輕鬆地伸展。」

葉子霆參加了多種瑜珈課程，包括空中瑜珈。他透露，「瑜伽動作也用到核心，讓一些高難度的守備動作變得比較容易完成。如果身體太僵硬的話，會限制動作範圍，也容易受傷。」他還提到，「最喜歡的是，空中瑜伽結束後，躺在布上的大休息時間，讓我感覺非常放鬆。」