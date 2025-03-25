黃保羅轉變心態競爭輪值「不是來學習的」　最大目標拉長局數

▲中職黃保羅。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將的先發輪值中，黃保羅有機會搶下一席。今年邁向第三個球季的他，談到心態的轉變：「進入第三年，已經不再是來學習的。」

黃保羅於15日對統一獅的比賽中擔任先發，投了3局，投球數66球，被敲7支安打，失掉3分。談到目前的調整情況，黃保羅表示，「目前調整得不錯，但控制力還需要加強。」

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被排進先發輪值後，黃保羅透露，「去年就以先發身份進行調整，今年會繼續做好賽前準備，還有休息日的調整，盡量將自己調整到最佳狀態。」

在休賽季期間，黃保羅進行了增重訓練並調整續航力。他表示，「從90公斤增重到95公斤，吃得更多、重訓也做得更多。現在熱身賽中的速度已經恢復到接近150公里，之後的目標是提高我的續航力。」

黃保羅對自己的目標是「保持健康」，他透露：「去年累計投了64局，今年希望能增加到90至100局，並且把投球的局數拉長。」扛起先發重任的他也說，「必須保持競爭力，進入三年了，不再是來學習的，我必須學會調整比賽的節奏。」

此外，他在去年9月25日迎來了第一個兒子的出生，這一天剛好滿6個月。作為新手奶爸，黃保羅表示：「要更加努力，也有更多的動力。」