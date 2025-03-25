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大谷翔平新髮型登場！吞2K退場 天使5：4再見安逆轉道奇

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平新髮型登場！連吞2K 。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

道奇大谷翔平熱身賽對戰老東家天使隊，以「第一棒・指定打擊（DH）」先發，不過兩打席皆吞三振，無安打退場。天使在9下灌3分，終場5：4逆轉道奇。

大谷以清爽的新髮型亮相，首局首打席對決天使先發投手強森（Ryan Johnson），在兩好兩壞後連續擊出兩次界外球，最終面對時速91.1英里（約146.6公里）的卡特球，站著不動遭到三振。

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三局上，擔任首名打者的大谷再度上場，對決天使第二任投手麥克丹尼爾斯（Garrett McDaniels）。這次他同樣纏鬥至滿球數，但面對84.8英里（約136.5公里）滑球揮棒落空，連續兩打席吞K，隨後提前退場，連兩場比賽未能敲安。

▲▼ 大谷翔平 。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平新髮型 。（圖／達志影像／美聯社）

天使隊首局便靠沃特（Taylor Ward）的全壘打先馳得點，道奇隊二局由T.赫南德茲（Teoscar Hernández）回敬一發陽春砲追平。 四局上，道奇在兩出局滿壘時，巴恩斯（Austin Barnes）擊出左外野方向的滾地球，對手失誤讓道奇趁勢超前2分。五局上，T.赫南德茲再補上適時安打，將比分拉開至4-1。

然而，道奇隊在六局下遭楚奧特（Mike Trout）轟出陽春砲縮小分差，九局下又再度被敲出全壘打，沃特擊出再見安打，最終以4-5遭天使逆轉。 楚奧特在春訓熱身賽已經轟出個人第3支全壘打，展現絕佳狀態。今天這一發全壘打擊球初速高達109.8英里（約178公里）、飛行距離405英尺（約123公尺）、擊球仰角21度。 道奇隊將於27日（台灣時間28日）對戰老虎隊，目前僅剩最後一場熱身賽作為調整機會。

關鍵字： 大谷翔平熱身賽道奇隊天使隊棒球

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