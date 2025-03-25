挪用大谷翔平資金遭判4年9個月　水原一平入獄時間延後

▲大谷翔平（左）與前翻譯水原一平（右）。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

因非法挪用大谷翔平帳戶中鉅額資金而被判刑的前洛杉磯道奇隊翻譯水原一平，原本預定於24日前往聯邦刑務局報到服刑，但根據美國司法部最新說法，其服刑時間已經延後，具體的延後日期則尚未對外公開。

綜合外媒報導指出，水原因非法挪用大谷帳戶中約26億日圓的資金，於2月時遭加州聯邦地方法院判處4年9個月的監禁，並須向大谷支付等同金額的賠償金。

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根據判決，水原所涉及的罪名為銀行詐欺與虛假報稅。此外法律也亦明確規定，水原需於24日前向聯邦刑務局報到，若在25日之前確認服刑地點，則將直接前往指定監獄；若無則由當局臨時收押，再轉送至最終收監設施。

先前就有外媒推測，水原最可能被關押的地點是位於南加州長堤（Long Beach）港區、距洛杉磯約45公里的「終端島聯邦矯正設施」（Terminal Island Federal Correctional Institution）。該監獄主要關押約944名男性受刑人，以毒品與性犯罪者為主。雖然水原的辯護律師曾請求讓水原在南加州服刑以便家屬探視，但有媒體報導指稱，終端島仍為首選監所。

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