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湖人3連敗僅領先勇士2場　詹皇、唐西奇合砍56分仍不敵魔術

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯復出後還未能取勝。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人近日終於迎回腹股溝拉傷的天王詹姆斯（LeBron James）回歸，卻還是無法止住連敗，今（25）日作客奧蘭多魔術一役，第3節突然「斷電」，單節被打出34對18的猛攻，從些微領先變成落後14分，決勝節雖試圖力挽狂瀾，最終仍以106比118苦吞3連敗，僅領先第6名的勇士2場勝差。

詹姆斯前役在主場復出對公牛，湖人卻意外慘輸給31分。帶著前一場失利的悶氣展開本季最後一次客場之旅，今日來到奧蘭多踢館，紫金大軍開賽打得積極，靠著里夫斯（Austin Reaves）貢獻5分，迅速取得7比2領先，隨後唐西奇（Luka Doncic）也找回手感，連拿11分提振團隊士氣，湖人首節30比26領先。

進入第2節，湖人手感降溫，被魔術打出18比9攻勢反超。所幸暫停過後唐西奇領軍回敬一波11比0反擊，一度擴大至9分領先，不過魔術半場尾聲再度追擊，湖人僅以60比58些微差距進入中場休息。

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇飆出32分仍難救湖人。（圖／達志影像／美聯社）

第3節成為這一戰的分水嶺。儘管詹姆斯開局進攻狀態不錯，但湖人整體命中率急遽下滑，魔術則由華格納（Franz Wagner）領銜在外線開火，同時利用身材優勢爭搶籃板、頻頻製造犯規。除了唐西奇命中兩記三分外，湖人其他球員表現低迷，全隊單節僅得18分，陷入78比92、14分落後。

湖人在決勝節前段雖連得4分展現反撲企圖，但魔術馬上回敬8比1攻勢，重新拉開至雙位數差距。湖人之後再打出10比0猛攻，無奈關鍵時刻錯失太多機會，加上華格納與班凱羅（Paolo Banchero）連續命中關鍵球，最終讓湖人無力回天。

▲▼湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人3連敗，季後賽排名亮起紅燈。（圖／達志影像／美聯社）

湖人吞下3連敗，近10戰僅拿3勝。唐西奇今日攻下32分、7籃板、7助攻，但23投僅9中；詹姆斯貢獻24分、8助攻、6籃板；里夫斯有18分、6籃板、4助攻進帳；芬尼－史密斯（Dorian Finney-Smith）則在7投5中情況下拿下14分、7籃板。不過湖人板凳群只得14分，遠不及魔術的30分。

湖人目前名列西區第4，季後賽排名亮起紅燈，他們落後第3的金塊1.5場勝差，與第5的灰熊戰績完全相同（43勝28敗），兩隊距離第6種子的勇士也僅有2場勝差，排名隨時可能再度下滑。

關鍵字： NBA湖人黃蜂詹姆斯詹皇唐西奇魔術

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