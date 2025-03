湖人3連敗僅領先勇士2場　詹皇、唐西奇合砍56分仍不敵魔術

▲湖人天王詹姆斯復出後還未能取勝。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

湖人近日終於迎回腹股溝拉傷的天王詹姆斯(LeBron James)回歸,卻還是無法止住連敗,今(25)日作客奧蘭多魔術一役,第3節突然「斷電」,單節被打出34對18的猛攻,從些微領先變成落後14分,決勝節雖試圖力挽狂瀾,最終仍以106比118苦吞3連敗,僅領先第6名的勇士2場勝差。

Orlando's dynamic duo of Franz & Paolo were STELLAR in their win over the Lakers ????????



Franz: 32 PTS | 5 REB | 9 AST

Paolo: 30 PTS | 7 REB pic.twitter.com/ugnyvw8xh9