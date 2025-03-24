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林安可熱身賽第2轟出爐　統一獅6比1擊敗台鋼雄鷹

▲統一獅林培緯、林安可。（圖／統一獅提供）

▲統一獅林安可。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一獅24日迎戰台鋼雄鷹，林安可敲出官辦熱身賽第2轟，最終以6比1獲勝，拿下熱身賽第4勝。

統一獅在2局上發動攻勢，林子豪擊出右外野三壘安打，隨後林培緯擊出安打，率先得分。4局上，林安可再轟出全壘打，獅隊以2比0領先。

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5局上，陳聖平擊出三壘安打，幫助獅隊繼續發動攻勢，胡金龍代打擊出安打再添1分，蘇智傑接著也擊出安打，陳傑憲高飛犧牲打貢獻1分，將比分擴大至4比0。5局下，台鋼雄鷹發動反擊，紀慶然與王博玄連續擊出安打，攻占得點圈，王柏融適時安打追回1分，也是全隊唯一得分。

7局上，再次是陳聖平保送上壘開啟攻勢，潘傑楷與蘇智傑接連擊出安打再添1分，李丞齡則擊出高飛犧牲打再進帳1分，最終將比數拉開至6比1。

統一獅的新洋投衛蘭德首次登板，投了2局，用35顆球，被擊出3支安打，奪下3次三振，且無失分；高塩將樹中繼3局，面對4支安打，奪下3次三振，失1分。尹泊淮接替投1局，林子崴則投2局無失分。獅隊全場擊出8支安打，林安可的全壘打成為亮點，繼15日對悍將開轟之後，熱身賽第2轟出爐。蘇智傑也有雙安打和1打點的出色表現，林子豪、陳聖平各有1支三壘安打，林培緯貢獻1打點。

台鋼雄鷹先發投手陳柏清主投5局，被擊出6支安打，其中1支全壘打，奪4次三振，失4分；王柏傑中繼2局失2分，張誠恩與黃群各投1局無失分。

關鍵字： 棒球統一獅林安可熱身賽台鋼雄鷹

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