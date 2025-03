主將缺陣成就機會　活塞新秀霍蘭德二世「珍惜比賽」繳代表作

▲活塞菜鳥霍蘭德二世打出生涯代表作。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

底特律活塞今(24)日以136比130擊敗紐奧良鵜鶘,即便當家球星康寧漢(Cade Cunningham)與小哈達威(Tim Hardaway Jr.)雙雙缺陣,球隊仍克服困境贏得比賽。

此役活塞由老將施洛德(Dennis Schroder)與畢斯利(Malik Beasley)擔任先發後場,不過真正點燃球隊士氣的,是替補出場攻下26分、6助攻的新秀霍蘭德二世(Ron Holland)。

SUNDAY'S FINAL SCORES Ron Holland II ties his career high (26 PTS) as the @DetroitPistons get the home W! Jalen Duren: 22 PTS (8-11 FGM), 12 REB Marcus Sasser: 20 PTS, 3 3PM CJ McCollum: 40 PTS, 5 3PM, 5 REB, 7 AST pic.twitter.com/1JC7RT5Mp4

作為去年的首輪第5順位,霍蘭德二世在球季初期由於上場時間不穩定,攻守兩端都出問題,但近期逐漸找到節奏,本場比賽關鍵時刻終於爆發。即使鵜鶘方面也有威廉森(Zion Williamson)等主力缺席,但全場三分命中率高達50%,幫助紐奧良大軍在第3節逆轉戰局,不過霍蘭德二世強勢發揮及時止血,幫助球隊重掌領先。

上半場霍蘭德二世作為畢斯利替補登場,在場上多以傳導為主,但當對手氣勢正旺時,他果斷改成進攻模式。儘管身材偏瘦,但他並不畏懼對抗,在第3節末段一記從後場推進到底線、單臂重扣的「一條龍」灌籃,讓主場氣氛嗨到高點,也成為球隊氣勢逆轉的重要轉折。

Ron Holland II loses the defender with a hesi and throws it down!



DET within 2 on NBA League Pass pic.twitter.com/QQapxzgzzG