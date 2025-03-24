主將缺陣成就機會　活塞新秀霍蘭德二世「珍惜比賽」繳代表作

▲活塞菜鳥霍蘭德二世打出生涯代表作。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

底特律活塞今（24）日以136比130擊敗紐奧良鵜鶘，即便當家球星康寧漢（Cade Cunningham）與小哈達威（Tim Hardaway Jr.）雙雙缺陣，球隊仍克服困境贏得比賽。

此役活塞由老將施洛德（Dennis Schroder）與畢斯利（Malik Beasley）擔任先發後場，不過真正點燃球隊士氣的，是替補出場攻下26分、6助攻的新秀霍蘭德二世（Ron Holland）。

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SUNDAY'S FINAL SCORES



Ron Holland II ties his career high (26 PTS) as the @DetroitPistons get the home W!



Jalen Duren: 22 PTS (8-11 FGM), 12 REB

Marcus Sasser: 20 PTS, 3 3PM

CJ McCollum: 40 PTS, 5 3PM, 5 REB, 7 AST pic.twitter.com/1JC7RT5Mp4 — NBA (@NBA) March 23, 2025

作為去年的首輪第5順位，霍蘭德二世在球季初期由於上場時間不穩定，攻守兩端都出問題，但近期逐漸找到節奏，本場比賽關鍵時刻終於爆發。即使鵜鶘方面也有威廉森（Zion Williamson）等主力缺席，但全場三分命中率高達50%，幫助紐奧良大軍在第3節逆轉戰局，不過霍蘭德二世強勢發揮及時止血，幫助球隊重掌領先。

上半場霍蘭德二世作為畢斯利替補登場，在場上多以傳導為主，但當對手氣勢正旺時，他果斷改成進攻模式。儘管身材偏瘦，但他並不畏懼對抗，在第3節末段一記從後場推進到底線、單臂重扣的「一條龍」灌籃，讓主場氣氛嗨到高點，也成為球隊氣勢逆轉的重要轉折。

Ron Holland II loses the defender with a hesi and throws it down!



DET within 2 on NBA League Pass pic.twitter.com/QQapxzgzzG — NBA (@NBA) March 23, 2025

進入末節時活塞以93比91領先2分，而霍蘭德二世單節再轟14分，最終率隊驚險勝出。

談到職業生涯代表作，霍蘭德二世表示，「這感覺太棒了！我全力以赴，也全力享受比賽。賽季那麼長，總會有起伏，我每天都感謝自己擁有打球的機會，珍惜每一天。」

對於成長與學習，霍蘭德二世充滿積極態度，「我今天回家後還會再看比賽影片，我覺得自己在防守端表現得不錯，但也想實際確認一下，現在我們團隊正努力爭取季後賽資格，這些自我檢討的習慣就是我們必須培養的東西。」

Ron Holland 26-5-6, 10/14 FG, 0 TOV pic.twitter.com/rMcSxorUHu — Brett Usher (@UsherNBA) March 23, 2025

他也補充道，「我今天能有好表現，是過去努力累積的成果，我學會冷靜觀察局勢，判斷從哪個點發動攻擊、做出正確選擇，這都歸功於我反覆看影片學習的結果，我想幫助球隊贏球，也想靠自己的表現回報大家的信任。」

霍蘭德二世說，「我非常感謝隊友們對我的信任，能來到這支球隊，自然地打出自己的風格，還獲得這麼多愛，我真的覺得很幸福。」