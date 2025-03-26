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「大谷替代者」天使22歲新秀直升大聯盟　創15年首見紀錄

▲強森（Ryan Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲強森（Ryan Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

天使隊在例行賽開幕前夕，決定將22歲的新秀投手強森（Ryan Johnson）加入大聯盟名單，被視為「大谷翔平替代者」備受期待。

大谷翔平在2023年球季結束時離開天使，球隊在交易截止日有機會換取年輕潛力股，不過當時總裁莫雷諾決定不做交易。唯一獲得的回報是補償選秀權，而他們用這筆選秀權選中了強森。

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強森直升大聯盟，根據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）報導，他創下了15年來的首見紀錄，一位無小聯盟登板經驗的選手，開季便直接進入大聯盟名單。

前一人是2020年白襪隊左投羅切（Garrett Crochet）情況特殊，是因為小聯盟球季因疫情取消，正常球季情況得追溯至15年前的紅人里克（Mike Leake）直升大聯盟，至於前一次天使隊球員是1989年的亞伯特（Jim Abbott），大聯盟歷年第24人。

強森在大學階段繳出亮眼表現，累計11勝3敗，2024年賽季106局奪151次三振，有14次保送。而且他在大聯盟春訓累計11.1局，被敲11支安打，失5分，奪10次三振，防禦率3.97，表現不俗。

強森的投球方式獨具特色，他幾乎不抬腿，從特殊角度快速投球。他的主武器是滑球，速球可達90英里以上，日前還曾三振大谷翔平。對於被稱為「大谷的替代者」，強森笑著表示，「我自己不這麼認為。但其他人這麼看也許是無可避免的。」

關鍵字： 天使隊強森大聯盟大谷翔平新秀

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