「努力幫助球隊爭取冠軍」　悍將兩位日籍投手加盟曝期望

▲二宮衣沙貴。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將網羅日本獨立聯盟兩位投手根岸涼投手與二宮衣沙貴簽約，兩人都想為富邦悍將盡一份心力，二宮衣沙貴說，「幫助球隊爭取贏得冠軍。」

據日媒《SANSPO》報導，根岸是右投手，身高186公分，曾就讀錦城學園高、櫻美林大，並在社會人棒球JFE西日本效力，後來加盟BC聯盟茨城隊，並在中南美洲的聯賽中磨練投球技術。

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根岸表示：「這次我與台灣職業棒球的富邦悍將簽約，十分高興。這兩年我在不同國家打球，獲得了許多經驗。今年能在富邦這樣一支非常高水平、設施完善的隊伍中效力，我非常高興。」

二宮則在享榮高校、名城大和琉球藍海隊效力，去年曾在NPB二軍的靜岡球隊效力。 二宮則表示：「我在委內瑞拉的冬季聯賽、加勒比系列賽等地方積累了經驗，今年我希望能將這些經驗運用到台灣聯賽，努力爭取突破。」

兩人都是「日本微風隊」的成員，這支隊伍於本季冬季在墨西哥舉行的加勒比系列賽中成為他們加盟台灣職棒的契機。由前DeNA監督拉米雷斯（50歲）領導的「日本微風隊」，是一支被戰力外的前日職選手和獨立聯盟選手組成的球隊，他們展示自己實力的舞台，並以加勒比系列賽奪冠為目標。

根岸在加勒比系列賽中展現出強大的奪三振能力，最快球速達到154公里；二宮在與波多黎各隊的比賽中先發，投了5局只失2分，表現出色。兩人都成功展現了自己的實力，開啟了新的職業生涯。

根岸表示：「我希望在台灣為爭取球隊的勝利做出貢獻，同時也希望這個賽季能成為我未來棒球生涯的重要一步。」二宮也說：「感恩不忘，努力幫助球隊爭取冠軍。」兩人在台灣的挑戰之路即將開始。

▲根岸涼。（圖／富邦悍將提供）