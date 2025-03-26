「不喜歡輕浮男」日媒爆真美子曾拒絕大谷翔平原因　牽線人曝光

▲大谷翔平與妻子田中真美子。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

在大谷翔平的球場上，除了打擊、投球的精彩表現外，他與妻子真美子的愛情故事也深受媒體關注，被爆料在追求過程曾保持戒心拒絕邀約。

據《女性自身》報導，曾經，真美子對大谷的追求保持距離，但最終，經過一番父母的勸說，兩人終於相守結婚。大谷翔平與真美子的相遇是在在灣區的一個健身房中與大谷擦肩而過，這成為了他們的第一次接觸。

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報導指出，大谷對真美子一見鍾情，隨後主動邀請她共進晚餐。然而，真美子對於這位名氣響亮的球星保持著戒心，她並不喜歡「輕浮」的男士，對大谷的邀請一開始並不買賬。

但在真美子的父母支持下，她最終同意與大谷見面。當她進一步了解大谷的真誠與認真後，兩人開始了交往，並最終走進了婚姻的殿堂。

大谷與真美子結婚後，真美子在懷孕期間與大谷保持著密切的聯繫。即使大谷因為賽季等原因無法長時間待在家中，他也會通過視訊與妻子保持聯絡。真美子則在日本懷孕期間，通過日常的運動與健康飲食保持身心健康，並經常為大谷的比賽加油打氣。

大谷曾在一次廣告拍攝中表示，「家才是最讓我感到安心的地方。」他還透露，在比賽期間，經常會希望聽到妻子說“我會想你”，這樣的情感支持讓大谷在緊張的比賽中感到安慰。

如今，兩人的愛情不僅是大谷心中重要的支柱，也是他保持競技狀態的動力之一。大谷在接受訪問時提到，與真美子在一起讓他感覺輕鬆且快樂，這也是他在面對巨大壓力時能夠保持冷靜和穩定的原因之一。